Дом под Минском от $17.800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

В агрогородке Петришки продается деревяный дом 1998 года постройки. Продавец совсем не оставил описания своего объекта, однако, судя по фото, в доме есть второй жилой этаж. Общая площадь дома – 91 квадратный метр. Площадь участка 4.2 соток.

Из минусов - к дому подведено электричество, а вот водоснабжение только сезонное. Канализация также отсутствует.

Из плюсов – рядом с домом лес и река. Очень живописное место. До МКАД 28 километров по дороге Р-65.

Цена: всего лишь 17.800 USD.