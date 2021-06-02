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Дом под Минском от $17.800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

02.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вокруг Минска активно развивают города-спутники, такие как Смолевичи, Фаниполь, Руденск. Но почему-то развитие заключается в застройке этих городков панельными высотками. А что делать, если нет желания жить в бетонной коробке? Сделали для вас подборку домов, которые находятся намного ближе, чем «спутники», а стоят столько же, как «однушка» в доме из «святого панельного бетония».

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Деревянный дом в Петришках

В агрогородке Петришки продается деревяный дом 1998 года постройки. Продавец совсем не оставил описания своего объекта, однако, судя по фото, в доме есть второй жилой этаж. Общая площадь дома – 91 квадратный метр. Площадь участка 4.2 соток.

Из минусов - к дому подведено электричество, а вот водоснабжение только сезонное. Канализация также отсутствует.

Из плюсов – рядом с домом лес и река. Очень живописное место. До МКАД 28 километров по дороге Р-65.  

Цена: всего лишь 17.800 USD.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дача в деревне Дубинки

Очень уютная дача продается в деревне Дубинки. Дом построен из дерева, крыша – металлочерепица, фундамент – бетон. Водоснабжение центральное. Введена в дом, также установлен бойлер. Отопление с помощью электрокамина. К даче подведена местная канализация, но не подключена.

Общая площадь дома – 48.5 квадратных метра. На первом уровне располагается гараж, на участке также есть санузел и хозпостройка. Площадь участка 10 соток.

В 10 минутах ходьбы находится озеро, в котором можно купаться. Недалеко продовольственный магазин. Хорошее транспортное сообщение: до МКАД всего лишь 24 километра.

Цена: 19.500 USD

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в поселке Привольный

Дача находится в садовом товариществе «Подшипник», который практически входит в земли поселка Привольный (расстояние между СТ и поселком 500 метров). Дом бревенчатый с мансардой, обшит сайдингом. Окна 2-е стеклопакеты с ламинацией и москитной сеткой. Площадь первого уровня 6х7: 2 комнаты и кухня-столовая. Также на первом этаже пристроена веранда. Вода сезонная, заведена в дом. Горячая вода от бойлера, отопление печное, канализация местная, газ баллонный.

Общая площадь дома – 42 квадратных метра. Площадь участка 5 соток. На участке кирпичный хозяйственный блок, где располагается унитаз, душ с горячей водой, стиральная машина, погреб. Территория благоустроена: газон, тротуарная плитка, зона отдыха под навесом, калитка, ворота, место под авто.

Рядом с домом автобусная остановка, откуда ходят автобусы до станции метро «Могилевская». До МКАД 15 километров.

Цена: 27.000 USD


Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в поселке Новое Поле

Недостроенный дом (80% готовности) продается в поселке Новое Поле. Дом расположен в очень живописном месте: в 50 метрах расположен усадебно-парковый комплекс Друцких-Любецких. Имеются все коммуникации. На первом этаже расположена сауна с бассейном и двумя купелями. Выход из сауны прямо к водоему. Общая площадь дома – 337 квадратных метров. Однако объект без внутренней отделки.

Площадь участка 5.3 соток. Возможно дополнительное расширение участка. Рядом есть ясли-сад, школа, аптека и магазин. Транспортное сообщение автобусом и маршруткой. До МКАД 25 километров по трассе Е-28.

Цена: 27.000 USD. Возможен торг и рассрочка от собственника.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в деревне Буденного

Большой двухэтажный дом с отличным участком продается в СТ «Водник», который расположен в деревне Буденного. Площадь дома – 132 квадратных метра. Он утеплен, частично сделан ремонт. В доме два санузла и два погреба. Свет и вода подведены в дом. Крыша - металло-черепица. Установлены стеклопакеты и металлическая дверь.

Площадь участка 4.5 сотки, выполнен ландшафтный дизайн. Участок обнесен забором из металлопрофиля. До МКАД 18 километров по М-3.

Цена: 33.000 USD

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дача около деревни Мацки

Дача продается в СТ "Зенитчик" около деревни Мацки. Автор объявления уверяет, что в доме есть возможностью круглогодичного проживания.

Год постройки дома – 2008. Площадь дома 86,6 квадратных метров. 3 жилые комнаты. На цокольном этаже находится гараж и мастерская. Материал стен – брус, обшит вагонкой и утеплен. Материал крыши – шифер.

Отопление – печное (на первую зиму дрова есть), вода (свой колодец) введена в дом и баню. Душевая кабина в доме, возможна установка унитаза. Канализация местная.

Участок 5 соток. На участке имеется баня 4х6 метра, с верандой 2,3х4. Весь пол, нижние венцы и палатки - из дуба. Также на участке установлен мангал и растет небольшой сад. Рядом лес и озеро. До МКАД 24 километра.

Цена: 35.000 USD

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в деревне Векшицы

В СТ "Крыница-5", которое входит в состав деревни Векшицы, продается двухэтажный кирпичный дом площадью 68.7 квадратных метров. В доме две спальни, кухня с выходом на террасу. Имеется камин. Вода введена в дом. Газовая плита от баллона.

Участок облагорожен, площадь 8 соток. На участке расположена баня на дровах площадью 28 квадратных метров. В бане есть санузел, душевая, бойлер на 50 литров. Свой колодец и сезонная вода из скважины. Местная канализация.

До МКАД 23 километра.

Цена: 37.100 USD. Также возможен обмен на однокомнатную квартиру Минске.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дача в деревне Семков Городок

Если кто-то любит «высотки», то на продажу выставлен недостроенный трехэтажный дворец (дача) в садовом товариществе "МАРА- 2010", которое в деревне Семков Городок. Год постройки - 2013. Готовность - 67 %. Материал стен: 1- й этаж - кирпич, фундамент (подвал), 2- й и 3- й этажи- блоки. Высота потолков в подвале - 2,5 метра. Общая площадь строения 158 квадратных метров.

Участок - 7,8 соток. Газ проходит рядом по улице, но в дом не заведен. Вода сезонная. До МКАД всего лишь 7,4 километра.

Цена: 41.000 USD.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дача в деревне Аксаковщина

Продается уютный, летний садовый домик в Аксаковщине (садоводческий кооператив "Родник Ники РМ И Э"). Дом двухэтажный из дерева общей площадью в 143 квадратных метра. Вода проведена в дом (скважина), стоит бойлер, есть электричество, отопление печное. Продавец пишет, что при желании можно провести газ и проживать там на постоянной основе, как и многие соседние дома.

Дом расположен в живописном месте: рядом хвойный лес, река Ислочь, пляж, водопады, красивая статная церковь в честь Божьей Матери, а также медицинский реабилитационный центр.

Развитая инфраструктура: магазины, детский сад, школа, колледж (10 минут на маршрутке), буквально в 2 км на съезде с гродненского шоссе – кафе. Отделение банка – в соседнем Ракове, до которого всего 3 км. До МКАД – 25 километров.

Цена: 42.500 USD

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в деревне Алексеевка

В деревне Алексеевка продается уютный, светлый дом со всеми коммуникациями. В доме горячая и холодная вода, газовое отопление, канализация. Общая площадь объекта - 84.7 квадратного метра.

Площадь участка - 25 соток. На участке есть сад, хозпостройки, баня, большой гараж с ямой, подвалом и мансардным этажом 2015 года постройки. До МКАД 18 километров.

Цена: 69.900 USD.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Коттедж в деревне Гатовино

В деревне Гатовино продается двухуровневый коттедж с двумя террасами под чистовую отделку. Площадь дома – 160 квадратных метров. Коммуникации: оптоволокно, электричество разведено на первом этаже, газ идет по границе участка, можно подключиться. Есть своя скважина с водой. Канализация местная.

Ровный участок площадью 14 соток. Рядом лес и река. До МКАД 28 километров.

Цена: 69.000 USD, но возможен торг.

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

Дом в деревне Саевщина

В деревне Саевщина продается уютный загородный дом 100% готовности и уникальным лесным земельным участком. Площадь дома 96,5 квадратного метра. Два уровня, 4-х комнатный. Стены бревенчатые с утеплением, отделанные декоративным сайдингом. Кровля – металлочерепица. Качественные стеклопакеты. Имеются все коммуникации: свет, вода из собственной скважины, канализация (биосептик), телефон, интернет и спутниковое ТВ.

Площадь участка 17 соток с собственным водоёмом, примыкающим к лесу. Выполнен ландшафтный дизайн, уложен газон. На участке плодоносящий сад и гараж в 36 «квадратов». До МКАД 25 километров.

Цена: 73.000 USD

Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице
Дом под Минском от .800. Подборка загородного жилья по цене «однушки» в столице

 
Теги: Минск
 
 
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Вокруг Минска активно развивают города-спутники, такие как Смолевичи, Фаниполь, Руденск. Но почему-то развитие заключается в застройке этих городков панельными...
 
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