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Белорусский рубль подешевел к трем основным валютам на торгах в среду
02.06.2021 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль резко подорожали по итогам торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подскочил на 0,02%, доллар США вырос в цене на 0,28%, российский рубль подорожал на 0,08%.
По итогам торгов 2 июня на бирже указаны следующие курсы:
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1 евро – 3,10 белорусского рубля,
1 доллар США – 2,54 рубля,
100 российских рублей – 3,46 рубля.
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Больше других валют продемонстрировал рост доллар США, прибавив в цене по отношению к белорусскому рублю на торгах в среду 0,28%.
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