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Цены на золото демонстрируют максимальный месячный скачок с июля 2020 года
02.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Цены на золото выросли накануне и демонстрируют максимальный месячный скачок с июля 2020-го. Этому способствовали ослабление доллара и снижение доходности облигаций США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Накануне цена золота превысила $ 1905 за унцию, это рекорд с июля 2020 года.
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Цены на золото выросли накануне и демонстрируют максимальный месячный скачок с июля 2020-го. Этому способствовали ослабление доллара и снижение доходности...
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