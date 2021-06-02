Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Официальный Киев готов ввести санкции против Беларуси, если "Белавиа" начнет летать в Крым. Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с РФ поднял тему поездок белорусов в Крым. По его словам, раньше белорусы ездили туда отдыхать, в том числе – в белорусский санаторий. Лукашенко заявил, что после того, как Украина закрыла свое небо для Беларуси, ему придется "президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым".

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину за возможным открытием авиарейсов", - сказала Джапарова и добавила, что Киев будет действовать мгновенно.

По ее словам, если "хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории (…) Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - цитирует замглавы ведомства "Укринформ".

Смогут ли белорусы летать в Крым?

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров Беларуси и РФ, отметил , что вопрос перелетов авиакомпании "Белавиа" в Крым на встрече президенты не обсуждали.

В конце мая генеральный директор национального авиаперевозчика Игорь Чергинец заявил , что "Белавиа" в Крым пока летать не будет. "Должно быть политическое признание Крыма как российского государства ... будет политическое решение – будем смотреть", - сказал он.

Украинский запрет и реакция Беларуси

С 26 мая Украина ввела запрет на прием белорусских и отправку своих самолетов в Минск, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для "Белавиа".

В среду Министерство транспорта Беларуси сообщило о том, что не рекомендует иностранным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Украины из-за соображений безопасности. Ведомство также прокомментировало решение официального Киева о перелетах из Беларуси.

"Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - говорится в заявлении Департамента по авиации Минтранса.

Минск намерен обратиться в ИКАО из-за запрета Украины и ряда других стран на использование своего воздушного пространства для белорусских перевозчиков.

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