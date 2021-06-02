|
В МИД Украины заявили, что введут санкции в случае полетов "Белавиа" в Крым
02.06.2021 15:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Официальный Киев готов ввести санкции против Беларуси, если "Белавиа" начнет летать в Крым. Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с РФ
"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину за возможным открытием авиарейсов", - сказала Джапарова и добавила, что Киев будет действовать мгновенно.
По ее словам, если "хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории (…) Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", - цитирует замглавы ведомства "Укринформ".
Смогут ли белорусы летать в Крым?
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров Беларуси и РФ,
В конце мая генеральный директор национального авиаперевозчика Игорь Чергинец
Украинский запрет и реакция Беларуси
С 26 мая Украина ввела запрет на прием белорусских и отправку своих самолетов в Минск, а с 29 мая
В среду Министерство транспорта Беларуси сообщило о том, что
"Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - говорится в заявлении Департамента по авиации Минтранса.
Минск намерен обратиться в ИКАО из-за запрета Украины и ряда других стран на использование своего воздушного пространства для белорусских перевозчиков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко рассказал о том, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)