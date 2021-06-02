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Беларусь получила второй транш российского кредита - $500 млн
02.06.2021 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн - Sputnik. Беларусь получила второй транш госкредита России полмиллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Беларуси.
О втором транше российского кредита Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились на переговорах в Сочи 29 мая. "Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", –
В белорусском Минфине подчеркнули, что кредит предоставлен "в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, заключенным 21 декабря 2020 года".
В среду, 2 июня, 500 миллионов долларов поступили на счет Министерства финансов страны. Первую часть в размере полмиллиарда долларов Россия перечислила Беларуси в 2020 году.
Также 500 миллионов долларов Беларусь получила из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко
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По итогам переговоров президентов России и Беларуси была достигнута договоренность о получении второго транша кредита. Первый, в размере 500 млн долларов, был...
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