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Беларусь получила второй транш российского кредита - $500 млн

02.06.2021 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik. Беларусь получила второй транш госкредита России полмиллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Беларуси.

О втором транше российского кредита Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились на переговорах в Сочи 29 мая. "Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне", – отметил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам сотрудничества с РФ во вторник.

В белорусском Минфине подчеркнули, что кредит предоставлен "в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, заключенным 21 декабря 2020 года".

В среду, 2 июня, 500 миллионов долларов поступили на счет Министерства финансов страны. Первую часть в размере полмиллиарда долларов Россия перечислила Беларуси в 2020 году.

Также 500 миллионов долларов Беларусь получила из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент Лукашенко сообщал, что кредит был потрачен на уплату долга за российский газ (200 млн долларов) и на борьбу с COVID-19.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о предоставлении Беларуси госкредита в 1,5 млрд долларов на переговорах в Сочи в сентябре 2020 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда пояснил, что часть денег для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.

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Теги: Минск
 
 
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По итогам переговоров президентов России и Беларуси была достигнута договоренность о получении второго транша кредита. Первый, в размере 500 млн долларов, был...
 
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