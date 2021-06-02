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БелАЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока - Госатомнадзор
02.06.2021 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока, сообщили в Госатомнадзоре.
Там пояснили, что коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию АЭС для осуществления деятельности, которая позволит приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока.
"Это очень важное, историческое решение. Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем", - сказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.
Она отметила, что "начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС".
Решение основано на положительных результатах экспертизы документов, которые доказывают безопасность станции, а также на основе соответствия лицензионным требованиям и условиям.
Экспертизу выполнял Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси по заданию Госатомнадзора, оценку соответствия - Госатомнадзор.
Также проведены общественные слушания, в ходе которых была озвучена информация о результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия.
Белорусская АЭС
Атомную электростанцию в Островце возводят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.
БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.
Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го. А в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, а на полную заработал 12 января 2021 года.
На завершающей стадии уже находятся работы по возведению второго энергоблока. Они ведутся в соответствии с графиком, заявляли в министерстве энергетики. Общая готовность второго энергоблока - 85%.
Напомним, в апреле этого года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которое будет загружено во второй реактор. На осень назначен физический пуск второго энергоблока.
По планам энергетиков, с полным вводом в промышленную эксплуатацию атомной станции будет производиться 18 млрд кВт*ч. Это позволит покрыть потребности страны в электроэнергии на 40%.
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Решение основано на положительных результатах экспертизы документов, которые доказывают безопасность станции и ее соответствие лицензионным требованиям.
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