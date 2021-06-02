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Биткоин в мае упал на 34,5 %

02.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это не рекордное падение, но этот скачок в минус первой криптовалюты входит в топ-3. Май 2021 года стал третьим по процентному снижению цены биткоина в его истории. В минувшем месяце биткоин дошел до отметки в $ 37 340. Напомним, что в ноябре 2018 года курс цифрового золота снизился на 37 %, в сентябре 2011 года - на 40 %.


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Теги: Курсы валют
 
 
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Это не рекордное падение, но этот скачок в минус первой криптовалюты входит в топ-3. Май 2021 года стал третьим по процентному снижению цены биткоина в его истории. В...
 
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