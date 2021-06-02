Биткоин в мае упал на 34,5 %

Источник материала: БT

Это не рекордное падение, но этот скачок в минус первой криптовалюты входит в топ-3. Май 2021 года стал третьим по процентному снижению цены биткоина в его истории. В минувшем месяце биткоин дошел до отметки в $ 37 340. Напомним, что в ноябре 2018 года курс цифрового золота снизился на 37 %, в сентябре 2011 года - на 40 %.