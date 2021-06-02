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Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь-апрель вырос более чем на четверть

02.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беллесбумпром более чем на четверть нарастил экспорт. Таковы данные за январь-апрель. На внешние рынки было продано продукции почти на $ 252 млн. Сегодня география поставок включает 58 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Литва и Украина.  Беллесбумпром продает за границу мебель, фанеру, бумагу, картон, обои, целлюлозу, различные виды древесных плит, деревянные конструкции, двери, окна и продукты лесохимии.


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Беллесбумпром более чем на четверть нарастил экспорт. Таковы данные за январь-апрель. На внешние рынки было продано продукции почти на $ 252 млн. Сегодня география...
 
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