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Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" за январь-апрель вырос более чем на четверть
02.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беллесбумпром более чем на четверть нарастил экспорт. Таковы данные за январь-апрель. На внешние рынки было продано продукции почти на $ 252 млн. Сегодня география поставок включает 58 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта - Россия, Польша, Китай, Литва и Украина. Беллесбумпром продает за границу мебель, фанеру, бумагу, картон, обои, целлюлозу, различные виды древесных плит, деревянные конструкции, двери, окна и продукты лесохимии.
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Беллесбумпром более чем на четверть нарастил экспорт. Таковы данные за январь-апрель. На внешние рынки было продано продукции почти на $ 252 млн. Сегодня география...
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