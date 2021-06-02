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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и российскому рублю и ослаб к евро
02.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 09 копеек, и 3 рубля 45 копейки стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 09 копеек, и 3 рубля 45 копейки стоят 100 российских рублей.
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