Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн - Sputnik, Никита Чикунов. Европейский союз готовит новые экономические санкции против Беларуси. Вполне вероятно, попасть под них может и один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений – государственная компания "Беларуськалий". Станет ли потеря европейского рынка серьезным ударом для Минска – в материале Sputnik.

Калийный гамбит

По информации агентства Bloomberg, после инцидента с самолетом Ryanair новые ограничения в отношении Минска будут носить "точечный" характер. Сектора белорусской экономики, которые попадут под очередной пакет мер, еще не определены. Но с большой долей вероятности в список будет включена государственная компания "Беларуськалий" и ее экспортное подразделение "Белорусская калийная компания" (БКК). Впрочем, эксперты считают, что Европа может только отказаться от поставок из Беларуси. Что некритично для белорусской компании.

Хлористый калий – одно из самых распространенных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. Рынок калийных удобрений отличает ограниченное количество игроков. Свыше 70% мирового производства калия приходится на долю всего четырех компаний: российского "Уралкалия", канадских Nutrien и Mosaic, а также "Беларуськалия".

Минск входит в число крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений, контролируя около 20% рынка. Продажа калия за рубеж обеспечивает страну стабильными доходами. От экспортных пошлин на калийные удобрения бюджет республики в 2021 году должен получить около 1,6 млрд бел. рублей (примерно 630 млн долларов - Sputnik), от пошлин на нефтепродукты – всего 0,3 млрд (при цене на нефть в $40 за баррель).

Европейские политики предполагают, что санкции против "Беларуськалия" станут болезненным ударом для белорусских властей, поскольку лишат их значительных экспортных поступлений.

"Эти санкции со стороны Евросоюза обязательно будут введены. В этом нет ни малейших сомнений, как и в том, что давление будет и дальше поэтапно усиливаться. Вопрос заключается только в том, когда они начнут действовать", — уверен старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Владимирович Офицеров-Бельский.

Незначительная потеря?

По данным Белстата, выручка от продажи калия в 2020-м составила $2,4 млрд.

Крупнейшими покупателями оказались Бразилия ($522 млн), Китай ($320 млн) и Индия ($290 млн). Европейский союз – лишь $195 млн (менее 10% от всего экспорта).

Несмотря на угрозу европейский санкций, снижать производство белорусское предприятие не станет, уверена экономист-международник Ирина Новикова. По ее словам, Минск сможет без потерь переориентировать объемы из ЕС на другие рынки.

Возможный запрет поставок калия в Европу эксперт называет некритичным еще и потому, что в начале нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил возможность увеличения экспорта калийных удобрений в Китай.

"Европейский рынок, безусловно, важен для Минска, однако основным экспортным направлением все же является Юго-Восточная Азия. Закрытие рынка ЕС для "Беларуськалия" не окажет существенного влияния на саму компанию и глобальный рынок калийных удобрений. Удобрения из Беларуси найдут своего потребителя в других регионах", — прогнозирует старший аналитик по металлургическому сектору "АТОН" Андрей Лобазов.

Он добавляет, что в январе БКК подписала годовой контракт на поставку в Индию 800 тыс. тонн калийных удобрений, а в феврале – контракт с китайскими покупателями.

В целом общемировое потребление хлористого калия по итогам 2020 года увеличилось на 3,9% — до 68,9 млн тонн. И, как прогнозирует Международная ассоциация производителей удобрений, в ближайшие годы спрос на удобрения будет только расти. В калийном сегменте – на 2% ежегодно.

"Нет никаких оснований предполагать снижение спроса на калийные удобрения в мире, потому что альтернатив здесь до сих пор не придумали. Можно топить вместо угля нефтью, вместо нефти – газом. Но вместо калийных удобрений использовать фосфатные или азотные нельзя. Это совершенно разные вещи", — подчеркивает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В экспертной среде отмечают, что занять белорусскую нишу поставок удобрений в ЕС могут другие компании, в том числе и российский "Уралкалий".

Удар по своим

Сценарий с уходом "Беларуськалия" из Европы выглядит весьма неблагоприятным для ближайшего соседа Беларуси – Литвы, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Минск может перенаправить поставки в обход ЕС – через Россию. Ограничить возможности белорусского экспорта путем санкций не получится. А вот по Литве попытка таких ограничений может ударить очень чувствительно, вплоть до банкротства портов, через которые происходил экспорт белорусской продукции", — говорит он.

Сейчас грузы из Беларуси переваливаются в порту литовской Клайпеды. На продукцию белорусских предприятий – в основном минеральные удобрения и нефтепродукты – приходится около 30% грузооборота порта. По словам руководителя гавани Альгиса Латакаса, потеря даже части грузов из соседней страны приведет к серьезным убыткам.

С такой точкой зрения соглашался бизнесмен Игорь Удовицкий, владеющий 70% акций терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT). Он замечал, что санкции ЕС против Минска неизбежно ударят по Клайпеде.

"Потеряют все, и бюджет в том числе, так как произойдет уменьшение тарифов перевалки, уменьшение прибыли многих компаний, меньше будет выплачиваться налогов. Да и зарплаты своим работникам сократят многие компании", — указывал предприниматель.

Между тем, по словам руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева, летом 2021 года Россия и Беларусь могут принять решение о создании терминала для перевалки белорусских удобрений в одном из российских портов, что полностью исключит зависимость Минска от Прибалтики.

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