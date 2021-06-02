ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков

02.06.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выставка "Белагро", которая традиционно проходит в международном формате, продолжает свою работу под Минском. Сотни компаний из шестнадцати стран мира не только знакомятся с последними достижениями в аграрном деле на выставочной площадке форума, но и изучают лучший опыт на предприятиях страны.


Делегация Азербайджана сегодня посетила агрокомбинат "Снов"


Это одно из лучших хозяйств страны, крупнейший поставщик молока и мяса, известный не только в Беларуси, но и далеко за пределами. Производство полного цикла - от поля до прилавка - партнеры изучили детально, а также ознакомились с инфраструктурой агрогородка. Его часто называют деревней будущего, где поддержка и развитие сельского хозяйства становятся центром притяжения для местных жителей. Как отметили гости, белорусский аграрный опыт будет полезен Азербайджану. Интерес не только к производству самых вкусных продуктов, но и к сотрудничеству в науке, аграрном образовании, а также строительстве молочных ферм под ключ. 

Сообща восстанавливать территории Нагорного Карабаха - решение президентов Беларуси и Азербайджана. Об этом шла речь во время недавнего визита Александра Лукашенко в Баку. Правительственный визит Азербайджана - первый шаг в этом направлении. 


Сотрудничество Беларуси и Азербайджана 


Страны рассчитывают нарастить торговлю (Минск продолжает работу по диверсификации своего экспорта). Сегодня для азербайджанского рынка открыты 35 белорусских предприятий-переработчиков. Ожидается, что взаимный интерес поможет заметно нарастить число поставщиков мяса и молока.

Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка "Белагро", которая традиционно проходит в международном формате, продолжает свою работу под Минском. Сотни компаний из шестнадцати стран мира не только...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Европа без удобрений: чем грозят Минску санкции против "Беларуськалия"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by