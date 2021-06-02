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Беларусь получила от России кредит в размере $500 млн

03.06.2021 07:02 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Второй транш госкредита РФ в сумме, эквивалентной $0,5 млрд получил Минфин Беларуси. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства 2 ноября.

Там сказано, что на счет министерства поступили средства в соответствии с соглашением белорусского правительства и правительства Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении кредита на 1 млрд было подписано в Москве 21 декабря 2020 г.

Первый транш поступил 30 декабря минувшего года. Сообщалось, что второй будет перечислен в первом полугодии 2021 года.

Вопрос об этом поднимался во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина на прошлой неделе в Сочи.

Погашение кредита Беларусь должна начать 15 мая 2026 года. Выплаты будут производиться дважды в год равными долями в российских рублях. За просрочку платежей по основному долгу и процентам по нему предусмотрены штрафные санкции. Ставка по кредиту привязана к доходности облигаций федерального займа РФ со сроком погашения 7,75 года.

В 2021 году белорусский Минфин планирует привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов, половина этой суммы будет заимствована у России в виде государственного кредита.

 
 
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Второй транш госкредита РФ в сумме, эквивалентной $0,5 млрд получил Минфин Беларуси. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства 2 ноября.
 
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