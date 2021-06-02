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Миллер и Семашко обсудили сотрудничество в газовой сфере
03.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн – Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко обсудили сотрудничество Москвы и Минска в газовой сфере.
Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В рамках ПМЭФ-2021 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении компании "Газпром".
Контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года. Как заявлял в конце декабря 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика Минск договорился с Москвой о поставках газа на 2021 год по цене $128,5 за тысячу кубометров.
Когда может заработать единый газовый рынок?
Вся инфраструктура для единого газового рынка Беларуси и России уже создана, стороны рассчитывают, что он заработает со 2022 года,
Он также отметил, что Минску и Москве необходимо создать "пилотный проект" перед тем, как единый рынок газа появится в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Беларусь и Россия хотят сделать это раньше, добавил он.
© Sputnik
Сколько Беларусь сэкономила благодаря поставкам газа из России
Создание единой энергосистемы двух стран находится на стадии обсуждения. По словам посла, должны быть созданы одинаковые условия работы: "стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу".
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После встречи в Сочи с Путиным Александр Лукашенко заявил: ощущение такое, что Беларусь может покупать в России газ в 2022-м "не выше стоимости этого года".
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