Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены в Беларуси, сообщается на Национальном правовом интернет портале.

Данное решение закреплено постановлением Совмина № 299, принятым 31 мая.

"Предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, мазут, парафин и вазелин, а также отработанные нефтепродукты составит 58,8 доллара за тонну (ранее –54,9 доллара), на прямогонный бензин – 32,3 доллара (30,1 доллара), товарные бензины, дизтопливо и другие продукты нефтепереработки – 17,6 доллара (16,4).

Согласно сообщению, новые тарифы были введены в действие с понедельника 1 июня текущего года.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин менялись 1 мая. По сравнению с текущими значениями увеличены ставки на все три позиции.

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