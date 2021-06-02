ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть

03.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены в Беларуси, сообщается на Национальном правовом интернет портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
"Транснефть" получила заявки на нефть в июне только с Мозырского НПЗ

Данное решение закреплено постановлением Совмина № 299, принятым 31 мая.

"Предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, мазут, парафин и вазелин, а также отработанные нефтепродукты составит 58,8 доллара за тонну (ранее –54,9 доллара), на прямогонный бензин – 32,3 доллара (30,1 доллара), товарные бензины, дизтопливо и другие продукты нефтепереработки – 17,6 доллара (16,4).

Согласно сообщению, новые тарифы были введены в действие с понедельника 1 июня текущего года.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин менялись 1 мая. По сравнению с текущими значениями увеличены ставки на все три позиции.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые тарифы были введены в действие с понедельника 1 июня текущего года – когда вступило в силу постановление Совмина.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь получила от России кредит в размере $500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by