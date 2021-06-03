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"Северный поток – 2" почти достроен – Новак
03.06.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
"Что касается "Северного потока – 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", – сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, точные сроки зависят от разных условий, в том числе от погоды. Приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам "Северного потока – 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Строительство "Северного потока - 2"
Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода
В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.
Ранее немецкие экологи
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.
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Объекты "Северного потока – 2" в России заработают в тестовом режиме уже в середине июня.
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