"Северный поток – 2" почти достроен – Новак

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

"Что касается "Северного потока – 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", – сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, точные сроки зависят от разных условий, в том числе от погоды. Приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам "Северного потока – 2".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Строительство "Северного потока - 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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