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УКС Ленинского района выставил на продажу первый этаж строящегося паркинга в Лошице-7. Там можно будет разместить магазин

03.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска предлагает физическим и юридическим лицам поучаствовать в долевом строительстве торгового объекта, который будет расположен на первом этаже паркинга в микрорайоне Лошица-7.  Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

УКС Ленинского района выставил на продажу первый этаж строящегося паркинга в Лошице-7. Там можно будет разместить магазин
Фото используется в качестве иллюстрации

Строительство гаража-стоянки на 500 автомобилей стартовало в марте этого года. Ввести здание в эксплуатацию застройщик намерен в 2023 году.

Открытая стоянка будет 6-этажной (7-уровневой), прямоугольной формы, с объектом торговли на первом этаже. Конструктивная схема здания − монолитно железобетонный каркас. Над плоской кровлей запроектирован металлический навес для защиты автомобилей от атмосферных осадков.

Первый этаж паркинга будет предназначен для размещения объекта торговли, в состав которого войдут: помещение магазина, три участка арендуемой торговой площади, помещение предпродажного хранения товаров, помещение подготовки товаров к продаже, вспомогательные, административные, бытовые и технические помещения.

Парковочные места для сотрудников и посетителей магазина будут размещены вокруг здания.

По данной декларации физическим и юридическим лицам предлагается объект торговли общей площадью 1705,9 кв. метров.

Стоимость «квадрата» − 2076,89 рублей. Первоначальный взнос − 20% от стоимости объекта. Второй этап − ежемесячные платежи до 25-го числа текущего месяца. Плата за строительство объекта торговли будет производиться ежемесячно за выполненные строительные работы на основании справки.

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строительства будет производиться с 8 июня в офисе УКСа Ленинского района.

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Теги: Минск
 
 
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