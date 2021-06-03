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12 соток на берегу Птичи за $10.000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

03.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги намечены на 2 июля. Среди лотов: участок в Колодищах на краю заказника, 16,5 соток в Хатежино по рекордной цене, и 2 участка на берегу Птичи в деревне Старое село. Показываем самые интересные наделы возле Минска, которые можно будет купить «с молотка».

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Изначально на аукцион был выставлен 21 участок. Но позже 2 участка с торгов были сняты (№2 и №3)

Все участки на карте

аг. Колодищи, ул. Брестская, участок № 1

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

Участок №1 в Колодищах находится совсем рядом с крупным биологическим заказником «Глебовка». Площадь - 14 соток. Геометрия – прямоугольная. Участок очень ровный и идеально подходит для возведения дома, однако 50% надела заросло хвойными деревьями. Вырубать их или оставлять – решение будущего владельца. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, по соседству — новые коттеджи и дома. Подъезд к участку по проселочной дороге без покрытия.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 14.1 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39.000;

Координаты участка: 53.929604, 27.767286;

Расстояние до МКАД: 9,5 км.

г.п. Мачулищи, участок № 7/20, 8/20, 9/20

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

В Мачулищах на аукцион выставлены три идентичных участка, которые идут в ряд друг за другом (№5, №6, №7). Каждый надел имеет площадь в 14,9 сотки. Все участки ровные, имеют прямоугольную форму. На одном растут редкие деревья. Однако через все земельные наделы проходит линия электропередач. Из коммуникаций заявлены электричество, газ. Дорога к участкам практически отсутствует. До МКАД 11 километров.

Все участки выставлеены на аукцион по одинаковой цене – 30.000 рублей.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 14.9 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30.000;

Координаты участка: 53.758452, 27.631588;

Расстояние до МКАД: 11 км.

аг. Гатово, ул. Радужная, участок № 1

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

В Гатово выставлен на аукцион прямоугольный участок площадью 13,8 сотки. Земля на участке находится под небольшим уклоном, но без резких перепадов. К наделу подведены электричество, газ и водопровод. Участок находится на Т-образном перекрестке улиц Юбилейная и Радужная. Особенностью этого лота является то, что прямо по середине земельного надела проходит бетонная дорога, которую залили неизвестные. Не все владельцы соседних земель будут рады, что на дороге к их участкам появится дом.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 13.8 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30.000;

Координаты участка: 53.792048, 27.633837;

Расстояние до МКАД: 11 км.

д. Мацкевичи, ул. Монетная, участок № 2

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

В деревне Мацкевичи выставлен на аукцион участок площадью 14,7 сотки. Участок прямоугольной формы, без перепадов по высоте, без деревьев и кустарников. Рядом проходит линия электропередач. Заявлено, что к участку подведены электричество и газ. К наделу ведет проселочная дорога.

Отличительная особенность этого участка – близость к реке. До Свислочи 300 метров. До МКАД – 14 километров.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 14,7 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20.000;

Координаты участка: 53.786023, 27.730235;

Расстояние до МКАД: 14 км.

д. Буденного, участок № 40,№ 42

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

Два участка, которые расположены друг напротив друга, выставлены на торги возле Острошицкого Городка в деревне Буденного. Оба надела прямоугольной формы, но разные по площади. Участок №10 площадью 9,4 сотки, №11 – 11,8 сотки.

Участок, который поменьше, расположен на склоне, второй - более равнинный. Оба надела находятся на краю деревни, и из будущих домов будет открываться прекрасный вид на лес. Коммуникации к участкам не подведены, однако рядом проходит линия электропередач, что позволит быстро подключиться к электричеству.

От участков до МКАД 19 километров.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка № 10 — 9.4 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 14.500;

Площадь участка № 11 — 11.8 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 19.700;

Координаты участков: 53.792048, 27.633837;

Расстояние до МКАД: 19 км.

д. Анусино, участок № 5

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

В деревне Анусино в направлении Петришек продается неплохой участок площадью 11,5 сотки. Участок имеет сложную форму, разделен полосой кустов и редких деревьев, но без резких перепадов по высотам. К земельному наделу уже подведены все необходимые коммуникации: электричество, газ, водопровод. Рядом находится небольшой пруд. Чуть дальше – Вилейско-Минский водный канал. По другую сторону – лес.

Дороги к участку практически нет: вытоптана небольшая колея. До МКАД 21 километр.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 11.5 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20.000;

Координаты участка: 54.042463, 27.219788;

Расстояние до МКАД: 21 км.

д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 1 и № 2

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

Два участка (№17 и №18) выставлены на аукцион в деревне Старое Село. Расположены участки рядом друг с другом, и практически идентичны по геометрии, площади и цене. Оба земельных надела имеют площадь в 12 соток, и расположены на берегу реки Птич. Участки имеют небольшой уклон и упираются в деревья, которые растут вдоль реки.

К участкам не подведены коммуникации, и отсутствует подъездная дорога. Расстояние до МКАД – 13 километров.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 12 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27.000;

Координаты участка: 53.887215, 27.264756;

Расстояние до МКАД: 13 км.

аг. Хатежино, участок № 134

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
Для увеличения картинки кликните на нее

Самый дорогой лот на этом аукционе – участок в Хатежино площадью 16,5 сотки, начальная цена которого составляет 50.000 рублей. По сообщению организаторов аукциона, коммуникации к участку не подведены.

Участок прямоугольной формы, по обе стороны уже возведены дома. Земельный надел полностью зарос кустарником, также на нем складируется строительный и бытовой мусор. Дорога к участку просёлочная. До МКАД – 9 километров.

12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион
12 соток на берегу Птичи за .000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Площадь участка — 16,5 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 50.000;

Координаты участка: 53.902434, 27.314274;

Расстояние до МКАД: 9 км.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги намечены на 2 июля. Среди лотов: участок в Колодищах на краю...
 
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