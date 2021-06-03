12 соток на берегу Птичи за $10.000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

В Мачулищах на аукцион выставлены три идентичных участка, которые идут в ряд друг за другом (№5, №6, №7). Каждый надел имеет площадь в 14,9 сотки. Все участки ровные, имеют прямоугольную форму. На одном растут редкие деревья. Однако через все земельные наделы проходит линия электропередач. Из коммуникаций заявлены электричество, газ. Дорога к участкам практически отсутствует. До МКАД 11 километров.

Все участки выставлеены на аукцион по одинаковой цене – 30.000 рублей.