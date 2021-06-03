12 соток на берегу Птичи за $10.000. Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал новый земельный аукцион. Торги намечены на 2 июля. Среди лотов: участок в Колодищах на краю заказника, 16,5 соток в Хатежино по рекордной цене, и 2 участка на берегу Птичи в деревне Старое село. Показываем самые интересные наделы возле Минска, которые можно будет купить «с молотка».
Изначально на аукцион был выставлен 21 участок. Но позже 2 участка с торгов были сняты (№2 и №3)
Участок №1 в Колодищах находится совсем рядом с крупным биологическим заказником «Глебовка». Площадь - 14 соток. Геометрия – прямоугольная. Участок очень ровный и идеально подходит для возведения дома, однако 50% надела заросло хвойными деревьями. Вырубать их или оставлять – решение будущего владельца. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, по соседству — новые коттеджи и дома. Подъезд к участку по проселочной дороге без покрытия.
Площадь участка — 14.1 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39.000;
В Мачулищах на аукцион выставлены три идентичных участка, которые идут в ряд друг за другом (№5, №6, №7). Каждый надел имеет площадь в 14,9 сотки. Все участки ровные, имеют прямоугольную форму. На одном растут редкие деревья. Однако через все земельные наделы проходит линия электропередач. Из коммуникаций заявлены электричество, газ. Дорога к участкам практически отсутствует. До МКАД 11 километров.
Все участки выставлеены на аукцион по одинаковой цене – 30.000 рублей.
Площадь участка — 14.9 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30.000;
В Гатово выставлен на аукцион прямоугольный участок площадью 13,8 сотки. Земля на участке находится под небольшим уклоном, но без резких перепадов. К наделу подведены электричество, газ и водопровод. Участок находится на Т-образном перекрестке улиц Юбилейная и Радужная. Особенностью этого лота является то, что прямо по середине земельного надела проходит бетонная дорога, которую залили неизвестные. Не все владельцы соседних земель будут рады, что на дороге к их участкам появится дом.
Площадь участка — 13.8 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30.000;
В деревне Мацкевичи выставлен на аукцион участок площадью 14,7 сотки. Участок прямоугольной формы, без перепадов по высоте, без деревьев и кустарников. Рядом проходит линия электропередач. Заявлено, что к участку подведены электричество и газ. К наделу ведет проселочная дорога.
Отличительная особенность этого участка – близость к реке. До Свислочи 300 метров. До МКАД – 14 километров.
Площадь участка — 14,7 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20.000;
Два участка, которые расположены друг напротив друга, выставлены на торги возле Острошицкого Городка в деревне Буденного. Оба надела прямоугольной формы, но разные по площади. Участок №10 площадью 9,4 сотки, №11 – 11,8 сотки.
Участок, который поменьше, расположен на склоне, второй - более равнинный. Оба надела находятся на краю деревни, и из будущих домов будет открываться прекрасный вид на лес. Коммуникации к участкам не подведены, однако рядом проходит линия электропередач, что позволит быстро подключиться к электричеству.
От участков до МКАД 19 километров.
Площадь участка № 10 — 9.4 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 14.500;
Площадь участка № 11 — 11.8 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 19.700;
В деревне Анусино в направлении Петришек продается неплохой участок площадью 11,5 сотки. Участок имеет сложную форму, разделен полосой кустов и редких деревьев, но без резких перепадов по высотам. К земельному наделу уже подведены все необходимые коммуникации: электричество, газ, водопровод. Рядом находится небольшой пруд. Чуть дальше – Вилейско-Минский водный канал. По другую сторону – лес.
Дороги к участку практически нет: вытоптана небольшая колея. До МКАД 21 километр.
Площадь участка — 11.5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20.000;
Два участка (№17 и №18) выставлены на аукцион в деревне Старое Село. Расположены участки рядом друг с другом, и практически идентичны по геометрии, площади и цене. Оба земельных надела имеют площадь в 12 соток, и расположены на берегу реки Птич. Участки имеют небольшой уклон и упираются в деревья, которые растут вдоль реки.
К участкам не подведены коммуникации, и отсутствует подъездная дорога. Расстояние до МКАД – 13 километров.
Площадь участка — 12 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27.000;
Самый дорогой лот на этом аукционе – участок в Хатежино площадью 16,5 сотки, начальная цена которого составляет 50.000 рублей. По сообщению организаторов аукциона, коммуникации к участку не подведены.
Участок прямоугольной формы, по обе стороны уже возведены дома. Земельный надел полностью зарос кустарником, также на нем складируется строительный и бытовой мусор. Дорога к участку просёлочная. До МКАД – 9 километров.
Площадь участка — 16,5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 50.000;