Даже мало будет: Лукашенко - о выработке энергии на БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. При грамотном подходе Беларусь сможет использовать всю энергию, вырабатываемую на БелАЭС, заявил в четверг президент Александр Лукашенко на совещании по развитию энергокомплекса страны.

С докладом о функционировании первого энергоблока станции белорусский лидер принял вице премьер-министра Юрия Назарова, помощника Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича.

Лукашенко отметил, что Беларусь готова принять первый блок АЭС в эксплуатацию.

"Суперчистая" энергия

Он констатировал, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тысяч мегаватт, сама энергосистема генерирует около 4% ВВП страны.

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - сказал Лукашенко.

Построим и вторую АЭС

Он подчеркнул, что у атомной отрасли большие перспективы, и в Беларуси в свое время "угадали, что надо этим заниматься". Кроме того, он напомнил о планах построить вторую станцию в стране.

"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили", - заявил глава государства.

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