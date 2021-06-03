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Картон – это прорыв: Лукашенко приедет на фабрику в Добруше

03.06.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Александр Лукашенко прокомментировал реконструкцию картонной фабрики в Добруше, которая заработала 2 июня.

Глава государства обсудил в четверг с представителями энергокомплекса страны тему БелАЭС, после чего ему доложили о запуске в Добруше картонной фабрики. Лукашенко сказал, что хочет съездить на предприятие и ознакомиться с производством.

"Картон – это прорыв. Нас тоже там стебали в предвыборную кампанию: "Ах, на улице протестуны, а Лукашенко картоном занимается". Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект", – констатировал он.

По его словам, теперь страна сама будет производить изделия из картона, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей готовые материалы.

"Спрос большой же на это. Поэтому это хороший момент с Добрушем... Не надо останавливаться: картон получили – дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление", – отметил Лукашенко.

Картонный завод на Добрушской бумажной фабрике строился несколько лет. Его проектные мощности – порядка 200 тысяч тонн картона в год. Выход на эти показатели ожидается в 2022 году.

На внутренний рынок пойдет 20% продукции, остальное отправят на экспорт. Сырьем для производства станет целлюлоза и древесина осины и березы. Сейчас на предприятии идет наладка оборудования и технологических режимов.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь сможет сама производить картонные упаковки, а не экспортировать сырье, чтобы потом покупать за границей готовые материалы, заявил Лукашенко.
 
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