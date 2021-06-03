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А. Лукашенко об использовании атомной энергии: Если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет
03.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Во Дворце Независимости обсудили перспективы использования атомной энергии и будущее электротранспорта.
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Во Дворце Независимости обсудили перспективы использования атомной энергии и будущее электротранспорта. Читайте также: Электромобили...
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