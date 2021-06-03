|
На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам
03.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки. Евро 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.
Новости экономики читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки. Евро 3 рубля 10 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей. Новости экономики читайте здесь
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)