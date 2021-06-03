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Баррель Brent подорожал впервые за 2 года, преодолев отметку в $70

03.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Баррель Brent подорожал впервые за 2 года, преодолев отметку в 70 долларов. Восстановление показателей потребления нефти и нефтепродуктов в мире движется достаточно быстрыми темпами по мере развертывания программы вакцинации, отмечают эксперты. Однако, по оценкам аналитиков, ситуация на нефтяном рынке сбалансирована - об этом свидетельствуют стабильные цены на нефть в последние несколько месяцев.

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Баррель Brent подорожал впервые за 2 года, преодолев отметку в 70 долларов. Восстановление показателей потребления нефти и нефтепродуктов в мире движется достаточно...
 
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