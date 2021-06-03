Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до $20 с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Летняя кухня с помпейской печью и собственный пруд

Коттедж расположен в деревне Новое Поле. Добраться до него можно на машине по трассе М6 в Гродненском направлении всего за 20 минут. В собственности у хозяев микроавтобус.

На участке дом для проживания, баня и беседка с летней кухней с барбекю, дровяной плитой и помпейской печью. Привлекает внимание облагороженный участок – стриженный газон, альпийская горка, живописный пруд, в который, кстати, можно прыгать.