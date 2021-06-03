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Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до $20 с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
03.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Realt.by размещено множество объявлений о сдаче в аренду
Летняя кухня с помпейской печью и собственный пруд
На участке дом для проживания, баня и беседка с летней кухней с барбекю, дровяной плитой и помпейской печью. Привлекает внимание облагороженный участок – стриженный газон, альпийская горка, живописный пруд, в который, кстати, можно прыгать.
Цена аренды дома на сутки: 15 долларов на человека. Расстояние от МКАД: 24 километра.
«Такого выбора развлечений вы не найдете ни в одном коттедже»
Среди объявлений невозможно не заметить
Помимо этого, в коттедже есть инфракрасная сауна, солярий, баня (четыре часа использования включены в стоимость аренды), два бильярдных стола, настольный теннис, баскетбольный набор, катер дистанционного управления, три скутера за дополнительную плату и другое.
Дом рассчитан на 20 человек. Банкетный зал вмещает до 50 человек. Есть отдельная кухня для официантов и поваров.
Цена: 15 долларов на человека. Расстояние от МКАД: 14 километров.
"С видом на Минское море"
В деревне Семково возле Заславского водохранилища сдаются
Первый дом одноэтажный, с просторными террасами в стиле «шале» – стиль маленьких домиков на склонах Альпийских гор. Владельцы разделили террасы на несколько зон – для барбекю, для релакса на шезлонгах и гамаке, для кальяна и чаепития. Для детей на участке есть детская горка и качели.
Второй гостевой дом двухэтажный и с придомовой закрытой территорией. Именно отсюда открывается живописный вид на Минское море и Минск.
Цена: от 10 долларов на человека. Расстояние от МКАД менее шести километров.
Беларуский «all inclusive» в Острошицком городке
А если городской житель не хочет ограничиваться загородным отдыхом с шашлыками и баней? Активный отдых, экскурсии, обзорные прогулки на квадроциклах, сбор ягод и грибов, охоту и рыбалку организуют в
В объявлении сказано, что усадьба готова принять до 50 человек. Спальные места рассчитаны на 18 человек – четыре трехместных и три двухместных комнаты. В спальнях удобные кровати с итальянскими ортопедическими матрасами.
Интерьер кухни и гостиной с камином на втором этаже сделан в приятных белом, голубом и коричневом тонах.
Коттедж в Колодищах у хвойного леса с французскими окнами и террасой для барбекю
На втором – комната с широким панорамным французским окном, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, широкоформатный телевизор, современная кухня со всем необходимым оборудованием.
Цена: 12 долларов на человека. Расстояние от МКАД – три километра.
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На Realt.by размещено множество объявлений о сдаче в аренду коттеджей на сутки. Сейчас самое время забронировать домик за городом для летнего отдыха с семьей и...
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