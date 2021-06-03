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Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до $20 с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

03.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Realt.by размещено множество объявлений о сдаче в аренду коттеджей на сутки. Сейчас самое время забронировать домик за городом для летнего отдыха с семьей и друзьями. Мы подобрали пять интересных вариантов коттеджей в пределах 25 километров от Минска, чтобы сбежать с компанией на выходные от городской суеты. И не потратить при этом космических сумм. В нашей подборке максимальная стоимость аренды коттеджей и усадеб на сутки – 20 долларов с человека.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Летняя кухня с помпейской печью и собственный пруд

Коттедж расположен в деревне Новое Поле. Добраться до него можно на машине по трассе М6 в Гродненском направлении всего за 20 минут. В собственности у хозяев микроавтобус.

На участке дом для проживания, баня и беседка с летней кухней с барбекю, дровяной плитой и помпейской печью. Привлекает внимание облагороженный участок – стриженный газон, альпийская горка, живописный пруд, в который, кстати, можно прыгать.


Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Хозяева уделили первоочередное внимание отделке общих территорий, где собирается большинство гостей. Есть просторный холл с камином.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Однако и в спальной зоне на втором этаже можно найти необычные решения. Юные посетители усадьбы оценят спальное место, оборудованное под милый домик с качелями.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Цена аренды дома на сутки: 15 долларов на человека. Расстояние от МКАД: 24 километра.

«Такого выбора развлечений вы не найдете ни в одном коттедже» 

Среди объявлений невозможно не заметить коттедж, расположенный в небольшом садоводческом товариществе Олимпиец-88. Во дворе сразу два открытых бассейна с гидромассажем, подсветкой, водопадом и пушкафильтрацией.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Помимо этого, в коттедже есть инфракрасная сауна, солярий, баня (четыре часа использования включены в стоимость аренды), два бильярдных стола, настольный теннис, баскетбольный набор, катер дистанционного управления, три скутера за дополнительную плату и другое.

Дом рассчитан на 20 человек. Банкетный зал вмещает до 50 человек. Есть отдельная кухня для официантов и поваров.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

В 30-ти метрах от коттеджа находится пруд с обустроенным пляжем. Чуть дальше протекает речка, где можно рыбачить и купаться.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Цена: 15 долларов на человека. Расстояние от МКАД: 14 километров.

"С видом на Минское море"

В деревне Семково возле Заславского водохранилища сдаются два деревянных гостевых домика на выбор. Оба рассчитаны на небольшую компанию – в каждом доме по восемь спальных мест.

Первый дом одноэтажный, с просторными террасами в стиле «шале» – стиль маленьких домиков на склонах Альпийских гор. Владельцы разделили террасы на несколько зон – для барбекю, для релакса на шезлонгах и гамаке, для кальяна и чаепития. Для детей на участке есть детская горка и качели.


Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Второй гостевой дом двухэтажный и с придомовой закрытой территорией. Именно отсюда открывается живописный вид на Минское море и Минск.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Из преимуществ этого коттеджа стоит отметить сауну с душевой зоной на первом этаже, сезонный бассейн во дворе. Одна из комнат с двуспальной кроватью имеет выход на террасу, где можно отдохнуть в удобных ротанговых диванчиках.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Цена: от 10 долларов на человека. Расстояние от МКАД менее шести километров.

Беларуский «all inclusive» в Острошицком городке

А если городской житель не хочет ограничиваться загородным отдыхом с шашлыками и баней? Активный отдых, экскурсии, обзорные прогулки на квадроциклах, сбор ягод и грибов, охоту и рыбалку организуют в агроусадьбе «Стары млын».

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

В объявлении сказано, что усадьба готова принять до 50 человек. Спальные места рассчитаны на 18 человек – четыре трехместных и три двухместных комнаты. В спальнях удобные кровати с итальянскими ортопедическими матрасами.

Интерьер кухни и гостиной с камином на втором этаже сделан в приятных белом, голубом и коричневом тонах.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Из приятных дополнений – бильярд, теннис, дартс, тренажер, мангал. Кстати, гостям усадьбы могут предложить блюда национальной кухни. Меню обсуждается заранее.

Цена: 20 долларов на человека. Расстояние от МКАД: 18 километров.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

Коттедж в Колодищах у хвойного леса с французскими окнами и террасой для барбекю

Этот новенький деревянный дом пленит своей близостью к хвойному лесу. Свежий воздух, большая придомовая территория, терраса с отделкой из сибирской лиственницы – коттедж подходит скорее для расслабленного отдыха компании до 15 человек.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

На первом этаже дома просторная комната с дровяным камином, русская парная с дровяной финской печью, отделкой из сибирского кедра, африканского абаша и ольхи.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном
Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до с человека. Спойлер: есть и с открытым бассейном

На втором – комната с широким панорамным французским окном, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, широкоформатный телевизор, современная кухня со всем необходимым оборудованием.

Цена: 12 долларов на человека. Расстояние от МКАД – три километра.

 
Теги: Минск
 
 
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