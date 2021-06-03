Литва заплатила за электроэнергию из Беларуси 16 млн. евро в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Потребители Литвы в этом году уже заплатили Беларуси 16 млн евро, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на главу местной компании-оператора системы ЛЭП Litgrid Рокаса Масюлиса.

Это происходит на фоне переговоров Вильнюса с Ригой и Таллином о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС. Пока Латвия и Эстония игнорируют просьбы литовских властей.

Масюлис назвал "фиговым листком" письмо Российской торговой палаты латышам о том, что поставляемая из России электроэнергия не белорусская. Подобное прикрытие, полагает он, не должно существовать долго.

Он отметил, что запрос в адрес латвийского оператора AST пока остается без ожидаемой реакции.

"От латышей мы получили ответ, который еще раз доказывает, что эстонская Elering очень активно в этом участвует, ответ был общий – AST и Elering – хотя мы обращались к AST. Ничего нового в этом ответе мы не увидели, больше отписка. Поэтому мы и далее будем с ними общаться, конечно, остаются в силе и все правовые возможности, вытекающие из этого", – сказал Масюлис.

Оператор биржи электроэнергии Nord Pool начал расследование, которое может продлится месяц.

"Латвия выдает неадекватные пропускные возможности для торговли – на ее линию с Россией приходятся 323 мегаватта, а на торговлю выдаются 970 мегаватт", - пояснил Масюлис.

Ситуация приводит к тому, что в Литву закрыт путь для более дешевых потоков электроэнергии и формируется заметная разница в цене на электроэнергию в Литве и в Латвии.

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее отмечал, что методика взаимодействия Таллина и Риги с Россией в сфере энергетики открывает общий рынок Балтийских стран для электроэнергии с БелАЭС и повышает стоимость электричества в Литве.

В итоге литовские потребители ежегодно переплачивают до 100 миллионов евро. При посредничестве Еврокомиссии Вильнюс хочет изменить существующую систему.

Читайте также: