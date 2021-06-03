Доллар США и евро подешевели на торгах в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Евро и доллар США просели в стоимости, российский рубль прибавил в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Европейская валюта стала дешевле на 0,07%, доллар США упал в цене на 0,04%, российский рубль подорожал на 0,28%.

По итогам торгов 3 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,09 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,54 рубля,

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как формируется валютная корзина?

Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

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