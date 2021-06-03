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Доллар США и евро подешевели на торгах в четверг
03.06.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Евро и доллар США просели в стоимости, российский рубль прибавил в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта стала дешевле на 0,07%, доллар США упал в цене на 0,04%, российский рубль подорожал на 0,28%.
По итогам торгов 3 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как формируется валютная корзина?
Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
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Российская валюта, наоборот, на торгах в четверг продемонстрировала рост по отношению к белорусскому рублю.
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