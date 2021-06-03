Минэнерго ответило Литве на попытку блокировать электроэнергию из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Односторонне управлять межгосударственными линиями электропередачи невозможно, заявил Минэнерго в ответ на решение Минэнерго Литвы взять под свой контроль потоки электроэнергии, идущие с Беларуси.

Согласно договорам БРЭЛЛ, предусмотрено совместное управление линиями электропередачи – через диспетчерские центры с каждой стороны.

"Взять все в одни руки", как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление", – прокомментировали ситуацию в Минэнерго Беларуси.

Чтобы Литва смогла перенять управление над перемычками линий электропередачи (ЛЭП) с Беларусью и отключить трансграничные линии, то эти действия необходимо согласовать с участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе и с Беларусью, как это сделала Беларусь при временном отключении трансграничных электросетей во время испытаний надежности своей энергосистемы.

"В целом пока трудно оценивать заявленные Литвой шаги, так как белорусская сторона не получала никаких документов и уведомлений о планируемых литовской стороной действиях", – добавили в Минэнерго.

Как рассказали в ведомстве, Беларусь и Литву связывают 13 линий электропередачи, четыре из которых – элементы системообразующей сети 330 кВ.