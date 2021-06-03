Вторая попытка: четыре вертолета продают на аукционе в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июня – Sputnik. Четыре вертолета Ми-2 выставлены на аукцион в Беларуси. Общая стоимость лота – 179 200 рублей (около 70 600 долларов по текущему курсу), рассказали Sputnik в компании "Госторги".

Распродает коптеры авиакомпания "Орша Эйр", которая несколько лет назад объявила о банкротстве. В свое время компания получила вертолеты от своего учредителя – Оршанского авиаремонтного завода.

auction24 © Photo : Два коптера сейчас находятся на аэродроме Болбасово, еще два – на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ

Машины произведены в 1980-е годы и находятся в разобранном виде, пояснили в компании. Несколько лет назад их поставили на ремонт, но так и не смогли его закончить из-за отсутствия финансирования. В некоторых "мишках" нет двигателей, лопастей, редукторов. Два коптера сейчас находятся на аэродроме Болбасово, еще два – на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ, где они проходят капитальный ремонт.

Повторные торги назначены на 15 июня, последний день подачи заявки – 14 июня до 17:00. Аукцион пройдет на электронной площадке auction24.by. Три вертолета продаются за 41 600 рублей, еще один – за 55 720 рублей. Вся техника распродается по заниженной на 30 процентов стоимости. Приобрести вертолет может любой желающий.

Продажа "кукурузников" в Беларуси

Не так давно в Могилеве продали шесть самолетов Ан-2, произведенных в период с 1983 по 1988 годы. Продало их хозяйство "Бель", также признанное банкротом. Чтобы рассчитаться перед кредиторами, решило продать технику. Правда, по дешевке. Первый "кукурузник" был продан за почти 5 тысяч долларов, последующие – за 1600 долларов. Самый дорогой самолет, за 8 тысяч долларов, впоследствии был снят с аукциона.