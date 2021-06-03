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А. Лукашенко об электрозарядных станциях: Если кто-то хочет - даже у порога дома

03.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О работе белорусской энергетики говорили  сегодня во Дворце Независимости. Обо всех аспектах функционирования отрасли доложили министр, профильный вице-премьер и помощник президента. 

Мощность национальной энергосистемы превысила 10 тысяч мегаватт - это более 280 тысяч километров электросетей

Для понимания масштаба, ими можно почти семь раз обогнуть Землю по экватору. Энергетический комплекс - важная отрасль экономики, особенно с учетом реализации крупнейшего инвестпроекта в истории страны. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Впереди промышленное использование. Президента интересовали шаги правительства по увеличению потребления электроэнергии внутри страны и на экспорт. 


Президент поручил строить больше электрозарядных станций


Что касается увеличения потребления электроэнергии, то здесь правительство действует последовательно, создавая условия для наращивания использования этого вида энергии в жилых домах, развивая электротранспорт и инфраструктуру - это перспективно.

Утверждена комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года

Переход на электромобили анонсируют многие страны мира, Беларусь также будет способствовать продвижению экотранспорта, отметил Александр Лукашенко. За последние два года в стране появилось около 200 электрозарядных станций, еще столько же построят до конца года текущего. 


В Беларуси выросло электропотребление в жилфонде


Для роста электропотребления в стране созданы стимулы: это и льготные тарифы, и возмещение части расходов на покупку электрооборудования. В Минэнерго отметили, что меры эффективны. В жилфонде использование электроэнергии увеличилось кратно. Правительство прогнозирует, что этот рост продолжится и в реальном секторе, и при использовании населением. 

Увеличение электропотребления - одна из приоритетных задач на ближайшую пятилетку

Затронули на встрече и вопросы реализации крупных инвестпроектов. В частности, Президенту доложили о запуске картонной фабрики в Добруше. С конвейера уже сходит первая продукция. Запуск производства позволит удовлетворить высокий внутренний спрос, заместив импорт. Александр Лукашенко отметил, что намерен посетить это предприятие.

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О работе белорусской энергетики говорили  сегодня во Дворце Независимости. Обо всех аспектах функционирования отрасли доложили министр, профильный вице-премьер...
 
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