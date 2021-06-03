А. Лукашенко об электрозарядных станциях: Если кто-то хочет - даже у порога дома

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О работе белорусской энергетики говорили сегодня во Дворце Независимости. Обо всех аспектах функционирования отрасли доложили министр, профильный вице-премьер и помощник президента.

Мощность национальной энергосистемы превысила 10 тысяч мегаватт - это более 280 тысяч километров электросетей

Для понимания масштаба, ими можно почти семь раз обогнуть Землю по экватору. Энергетический комплекс - важная отрасль экономики, особенно с учетом реализации крупнейшего инвестпроекта в истории страны. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока . Впереди промышленное использование. Президента интересовали шаги правительства по увеличению потребления электроэнергии внутри страны и на экспорт.







Президент поручил строить больше электрозарядных станций





В Беларуси выросло электропотребление в жилфонде

Что касается увеличения потребления электроэнергии, то здесь правительство действует последовательно, создавая условия для наращивания использования этого вида энергии в жилых домах, развивая электротранспорт и инфраструктуру - это перспективно.Переход на электромобили анонсируют многие страны мира, Беларусь также будет способствовать продвижению экотранспорта, отметил Александр Лукашенко. За последние два года в стране появилось около 200 электрозарядных станций, еще столько же построят до конца года текущего.Для роста электропотребления в стране созданы стимулы: это и льготные тарифы, и возмещение части расходов на покупку электрооборудования. В Минэнерго отметили, что меры эффективны. В жилфонде использование электроэнергии увеличилось кратно. Правительство прогнозирует, что этот рост продолжится и в реальном секторе, и при использовании населением.Затронули на встрече и вопросы реализации крупных инвестпроектов. В частности, Президенту доложили о запуске картонной фабрики в Добруше. С конвейера уже сходит первая продукция. Запуск производства позволит удовлетворить высокий внутренний спрос, заместив импорт. Александр Лукашенко отметил, что намерен посетить это предприятие.