Новый инвестпроект с египетскими бизнесменами обсудили в Минске

Источник материала: БT

Египет заинтересован инвестировать в Беларусь. Речь идет о проектах в фармацевтике, энергетике, в частности, кабельной продукции и производстве солнечных батарей. Об этом детально говорили сегодня с бизнесменами из Африки представители белорусских компаний и министерств промышленности, энергетики и МАРТ, который курирует от Беларуси сотрудничество с официальным Каиром. Пока сумма инвестиций не оговаривается, но египтяне уверены, что новый проект может появиться к концу следующего года. Египетская компания занимается производством силовых кабелей и трансформаторов. Она одна из лучших на Ближнем Востоке и Африке по новым энергорешениям. Совместные предприятия есть уже в Германии, Марокко, Словении и Арабских Эмиратах.

Рами Бассим, коммерческий директор компании-производителя (Египет):

Нам интересен рынок Беларуси. Мы рассматриваем Беларусь как ворота в большой Евразийский союз. Конечно, самый большой интерес к вам, здесь мы создаем наше предприятие. Беларусь является очень надежной страной с точки зрения индекса ведения бизнеса. И важно то, что в Беларуси достаточно источников энергии, в том числе и альтернативных. После 100-процентного запуска БелАЭС энергии будет еще больше, как и новой инфраструктуры. И мы планируем, что наш инвестпроект по производству кабелей мы запустим к концу следующего года.

Египетские бизнесмены приехали в нашу страну на Белорусско-Африканский экономический форум. Во время двухсторонних переговоров деловые люди ищут точки интереса на долгосрочную перспективу. Тем более после прошлого года торговля начала восстанавливаться, по продажам тракторов в Египет объемы выросли вдвое. Сегодня особое внимание долгосрочным капиталовложениям.





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