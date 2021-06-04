Азербайджан и Беларусь договорились о поставках сельхозпродукции

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Азербайджан и Беларусь договорились о поставках сельхозтоваров. Об этом шла речь на рабочей встрече глав профильных ведомств двух стран, а также председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном, в частности наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Также участники переговоров рассмотрели возможность взаимодействия в области идентификации животноводства, ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.



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