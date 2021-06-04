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Александр Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций

04.06.2021 10:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О работе БелАЭС, использовании атомной энергии и стимулах для электропотребления. Президенту доложили о развитии белорусской энергетики. Энергосистема генерирует около 4 % ВВП! Это важная отрасль экономики. Особенно с учетом реализации крупнейшего инвестпроекта в истории страны. Белорусской АЭС уже выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Впереди промышленное использование.


Второй энергоблок БелАЭС готов на 85 %


Что касается второго энергоблока, то он готов на 85 %. Осенью сюда планируют загрузить свежее ядерное топливо. Это станет началом физического пуска энергоблока. Ожидается, что к началу будущего года он начнет выдавать в сеть первые киловатт-часы. Президента интересовали шаги правительства по увеличению потребления электроэнергии внутри страны и на экспорт. 

А. Лукашенко об электрозарядных станциях: Если кто-то хочет - даже у порога дома

Александр Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций


Президент также поручил активизировать работу по развитию электротранспорта и необходимой для этого инфраструктуры. За последние два года в стране появилось около 200 электрозарядных станций. Еще столько же построят до конца текущего года. Необходимо предложить такие услуги не только в больших городах, уверен Президент, но и в малых поселках и агрогородках.

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О работе БелАЭС, использовании атомной энергии и стимулах для электропотребления. Президенту доложили о развитии белорусской энергетики. Энергосистема...
 
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