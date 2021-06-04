Когда в «Лебяжьем» откроются новая школа и детский сад? Узнали о перспективах в управлении образования Центрального района

Источник материала: realt.by

Несмотря на то, что очередной учебный год на днях завершился последним звонком, школьный вопрос остается актуальным и летом. Особенно для тех, кто думает о переезде на новое место жительства. Есть ли рядом с новостройкой детские сады и школы? Всем ли хватит мест в первом классе? Не придется ли возить детей в школу за тридевять земель? Все эти проблемы хорошо известны жителям «Лебяжьего». Этот микрорайон появился на карте Минска всего несколько лет назад и поначалу испытывал трудности с доступной образовательной инфраструктурой. Мы решили узнать, какие учебные заведения уже работают в этом уголке столицы, и какие откроются в ближайшей перспективе.

Что касается школ, то в «Лебяжьем» пока что работает одна СШ – это школа №32 на Камайской, 18. Она была открыта в 2015 году и рассчитана на 44 класса.

В управлении образования администрации Центрального района нам рассказали, что в отличие от прошлого года, когда на улице Мястровской открылся детский сад №557 на 190 мест с бассейном, в 2021 году открытия новых учреждений образования в микрорайоне не ожидается. Новая школа и детский сад могут появиться в районе не ранее 2022-23 годов – пока что по этим двум объектам идет разработка проектной документации.

Так, строительство средней общеобразовательной школы на 1020 мест на улице Проектируемой №5 в микрорайоне Лебяжий вошло в инвестиционную программу на 2021 год − на проектные работы по этому объекту из бюджета города Минска выделено 540 тысяч рублей.

В той же инвестиционной программе предусмотрено выделение средств и на разработку проектной документации для детского сада на 230 мест в границах улицы Проектируемой №1.

Сроки сдачи в эксплуатацию учреждений образования намечены на ближайшие годы.