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Когда в «Лебяжьем» откроются новая школа и детский сад? Узнали о перспективах в управлении образования Центрального района
04.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несмотря на то, что очередной учебный год на днях завершился последним звонком, школьный вопрос остается актуальным и летом. Особенно для тех, кто думает о переезде на новое место жительства. Есть ли рядом с новостройкой детские сады и школы? Всем ли хватит мест в первом классе? Не придется ли возить детей в школу за тридевять земель? Все эти проблемы хорошо известны жителям «Лебяжьего». Этот микрорайон появился на карте Минска всего несколько лет назад и поначалу испытывал трудности с доступной образовательной инфраструктурой. Мы решили узнать, какие учебные заведения уже работают в этом уголке столицы, и какие откроются в ближайшей перспективе.
На данный момент в микрорайоне «Лебяжий» работают три детских сада и одна школа.
Дошкольников принимают детские сады №18 (улица Мястровская, 30), №28 (Ржавецкая, 7) и № 557 (Мястровская, 7). Помимо этого, учитывая доступность хороших встроенных помещений, в новостройках открыто большое количество частных учебных заведений – детские сады, академии, школы раннего развития и т.д.
Что касается школ, то в «Лебяжьем» пока что работает одна СШ – это школа №32 на Камайской, 18. Она была открыта в 2015 году и рассчитана на 44 класса.
В управлении образования администрации Центрального района нам рассказали, что в отличие от прошлого года, когда на улице Мястровской открылся детский сад №557 на 190 мест с бассейном, в 2021 году открытия новых учреждений образования в микрорайоне не ожидается. Новая школа и детский сад могут появиться в районе не ранее 2022-23 годов – пока что по этим двум объектам идет разработка проектной документации.
Так, строительство средней общеобразовательной школы на 1020 мест на улице Проектируемой №5 в микрорайоне Лебяжий вошло в инвестиционную программу на 2021 год − на проектные работы по этому объекту из бюджета города Минска выделено 540 тысяч рублей.
В той же инвестиционной программе предусмотрено выделение средств и на разработку проектной документации для детского сада на 230 мест в границах улицы Проектируемой №1.
Сроки сдачи в эксплуатацию учреждений образования намечены на ближайшие годы.
Всего в генплане микрорайона − 2 школы и 5 детских садов. Пока что в «Лебяжьем» построено чуть более половины из запланированного: 1 школа и 3 детсада. Учитывая это, наполняемость школ и детских садов остается на высоком уровне.
Тем не менее, микрорайон «Лебяжий» активно развивается. За последние годы здесь появились интересные общественные площадки и парковые зоны, открылись новые спортивные центры, магазины, пекарни, кофейни, рестораны, салоны красоты и многое другое. Продолжают возводиться и новые дома. Так, сейчас в микрорайоне началось строительство новых домов уникального жилого квартала
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Когда в «Лебяжьем» откроются новая школа и детский сад? Узнали о перспективах в управлении образования Центрального района
Несмотря на то, что очередной учебный год на днях завершился последним звонком, школьный вопрос остается актуальным и летом. Особенно для тех, кто думает о переезде...
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