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УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой. «Квадрат» от 1583 рублей
04.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Фрунзенского района начинает строительство 19-ти этажного дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь строительства). Первая партия из 86 квартир будет предложена многодетным семьям. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».
Жилой дом № 4 по генплану будет панельным, типовой серии М111-90. В нем будет 19 этажей, 1 подъезд, 2 лифта и 130 квартир.
Все квартиры в доме будут сдаваться с внутренней отделкой. В комнатах и кухне будут обои и линолеум, в санузлах – керамическая плитка.
В данный момент дольщикам (в первую очередь из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов Минска) предлагается 86 квартир:
− 11 (одиннадцать) однокомнатных квартир;
− 57 (пятьдесят семь) двухкомнатных квартир;
− 18 (восемнадцать) трехкомнатных квартир.
Цена «квадрата» для нормативной площади – 1583,96 рублей; для площади, превышающей нормативную – 2050 рублей.
Начало строительства – май 2021 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2022 года.
Для заключения договора необходимо быть готовым оплатить в течение 20 рабочих дней с момента получения договора 10 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.
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УКС Фрунзенского района начинает строительство 19-ти этажного дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь строительства)....
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