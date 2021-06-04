УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой. «Квадрат» от 1583 рублей

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Жилой дом № 4 по генплану будет панельным, типовой серии М111-90. В нем будет 19 этажей, 1 подъезд, 2 лифта и 130 квартир.

Все квартиры в доме будут сдаваться с внутренней отделкой. В комнатах и кухне будут обои и линолеум, в санузлах – керамическая плитка.

В данный момент дольщикам (в первую очередь из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов Минска) предлагается 86 квартир:

− 11 (одиннадцать) однокомнатных квартир;

− 57 (пятьдесят семь) двухкомнатных квартир;

− 18 (восемнадцать) трехкомнатных квартир.

Цена «квадрата» для нормативной площади – 1583,96 рублей; для площади, превышающей нормативную – 2050 рублей.