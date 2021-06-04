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УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой. «Квадрат» от 1583 рублей

04.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Фрунзенского района начинает строительство 19-ти этажного дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь строительства). Первая партия из 86 квартир будет предложена многодетным семьям. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой. «Квадрат» от 1583 рублей
Фото используется в качестве иллюстрации

Жилой дом № 4 по генплану будет панельным, типовой серии М111-90. В нем будет 19 этажей, 1 подъезд, 2 лифта и 130 квартир.

Все квартиры в доме будут сдаваться с внутренней отделкой. В комнатах и кухне будут обои и линолеум, в санузлах – керамическая плитка.

В данный момент дольщикам (в первую очередь из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов Минска) предлагается 86 квартир:

− 11 (одиннадцать) однокомнатных квартир;

− 57 (пятьдесят семь) двухкомнатных квартир;

− 18 (восемнадцать) трехкомнатных квартир.

Цена «квадрата» для нормативной площади – 1583,96 рублей; для площади, превышающей нормативную – 2050 рублей. 

Начало строительства – май 2021 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2022 года.

Для заключения договора необходимо быть готовым оплатить в течение 20 рабочих дней с момента получения договора 10 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.

Кстати, зимой мы писали о 16-этажном доме, который строится УКСом в этом же квартале и также предназначен для нуждающихся. Купить квартиру в нем тогда можно было по 1699 рублей (для нормативной площади) и 2100 рублей (для площади, превышающей нормативную).

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой. «Квадрат» от 1583 рублей

 
Теги: Минск
 
 
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УКС Фрунзенского района начинает строительство 19-ти этажного дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь строительства)....
 
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