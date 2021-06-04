В Депо построят 21 дом с подземным паркингом для жилой и коммерческой части. На территории квартала появится пешеходная улица с аллеей и прудом, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, частный детский сад и образовательный центр. В 2022 году будут сданы три первых 6-этажных дома. Один из них будет сдаваться полностью с черновой отделкой, другой — с отделкой white box, а третий — с готовыми интерьерами.

Квартал начали строить в начале 2021 года. Застройщик «А-100 Девелопмент» приобрёл участок на аукционе за 8,8 миллиона долларов. Авторы дизайн-проектов — Евгения Лыкасова и Евгения Млынчик, дизайнеры с международным опытом в премиальном сегменте, профессиональными премиями, публикациями и реализованными проектами в жилых комплексах архитектора Сергея Скуратова, проектировавшего квартал Депо.

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