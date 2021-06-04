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Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир

04.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В доме в квартале «Депо» выставлено на продажу 19 квартир с готовой отделкой и два пентхауса с индивидуальным интерьером: итальянской мебелью, винными шкафами, кондиционерами и системами вентиляции с рекуперацией тепла.

Дом 6.2 возводят по улице Киселева вблизи площади Победы. В новостройке плита перекрытия залита по четвертый этаж. Подробный репортаж со строительной площадки Realt.by делал в прошлом месяце. Через несколько месяцев здание покажет себя в полный рост, начнутся отделочные работы. Квартиры будут комфортной площади — с гостиными, мастер-спальнями, детскими, деловыми кабинетами, гардеробными и дополнительными ванными комнатами.

Дом сдадут в конце 2022 года с полностью готовыми интерьерами. Застройщик предложил два стиля — классика и минимализм, которые не будут отличаться по стоимости. К тому же есть выбор между цветовыми решениями — от светлого (мягкие и спокойные тона с ощущением легкости) до глубокого темного с насыщенной палитрой и богатой текстурой. Помимо отделки и сантехники, в комплектацию входят встроенные шкафы и кухни с дорогостоящей техникой.

Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Квартиры в классическом стиле
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир

Кухни в квартале Depo будут от немецкого бренда Nobilia и итальянской фабрики Aran, как и в знаменитом небоскребе Park Avenue 432 на Манхэттене. Также будут кондиционеры и системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. 

В декоре используют натуральные материалы, а пол покроют модульным дубовым паркетом. В гостиной появится эксклюзивное декоративное панно. Дополнительно можно взять мебельный пакет, индивидуально подобранный для каждой квартиры. Мебель будет премиальной, с нестандартной геометрией — фабричного производства известных европейских брендов.

Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Квартиры в стиле "минимализм"
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир

- На зарубежном рынке застройщики все чаще предлагают жилье в той или иной степени готовности для ремонта и заселения. Мы видим, что интерес к жилью «под ключ» растет и у нас.  Фактические расходы уже включены в стоимость квадратного метра, значительно экономится время на ремонт. К тому же, в доме не будет шума от строительства, — отмечает директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Стиль "классика" в пентхаусах
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир
Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир

В доме 6.2 предлагают два вида пентхаусов по 217,62 и 219,02 квадратных метров. Столько же квартир с тремя спальнями метражом 124,34 и 121,21 м². Квартира с двумя спальнями представлена только в одном варианте - 85,61 м². Стоимость квартир с мебелью застройщик нам не раскрыл, но квартира 87,87 метров квадратных с отделкой и всей сантехникой, обустроенной кухней и встроенными шкафами обойдется в 405.930 долларов в эквиваленте.

Минимальная стоимость без мебели - почти 406 тысяч долларов. В ЖК "Депо" выставили на продажу 19 квартир

В Депо построят 21 дом с подземным паркингом для жилой и коммерческой части. На территории квартала появится пешеходная улица с аллеей и прудом, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, частный детский сад и образовательный центр. В 2022 году будут сданы три первых 6-этажных дома. Один из них будет сдаваться полностью с черновой отделкой, другой — с отделкой white box, а третий — с готовыми интерьерами. 

Квартал начали строить в начале 2021 года. Застройщик «А-100 Девелопмент» приобрёл участок на аукционе за 8,8 миллиона долларов. Авторы дизайн-проектов — Евгения Лыкасова и Евгения Млынчик, дизайнеры с международным опытом в премиальном сегменте, профессиональными премиями, публикациями и реализованными проектами в жилых комплексах архитектора Сергея Скуратова, проектировавшего квартал Депо.

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Теги: Гродно
 
 
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В доме в квартале «Депо» выставлено на продажу 19 квартир с готовой отделкой и два пентхауса с индивидуальным интерьером: итальянской мебелью, винными шкафами,...
 
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