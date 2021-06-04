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Новак: при остановке "Ямал-Европы" пострадают европейские потребители

04.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Введение санкций и остановка эксплуатации газопровода "Ямал — Европа", проходящего по территории Беларуси, коснется, прежде всего, самих европейцев. Они в первую очередь заинтересованы в поставках газа по нему. Об этом заявил в пятницу вице-премьер России Александр Новак.

Так он прокомментировал угрозы Евросоюза остановить работу транснациональной экспортной газовой трубы. По его словам, в поставках газа через эту трубу в первую очередь заинтересована сама Европа.

"Это газопровод, который используется для поставок газа в Европу. В нем заинтересованы европейцы", – цитирует вице-премьера РИА.

Инициатива приостановить эксплуатацию коридора "Ямал — Европа" на минувшей неделе прозвучала из Великобритании. С призывом выступил глава комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат. Ранее именно Лондон первым запретил полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Кто получает газ через "Ямал-Европу"?

"Ямал-Европа" идет из России в Беларусь, а далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (около 10 миллиардов кубометров – Sputnik). 

© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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По мнению экспертов, газопровод проходит через белорусскую территорию, но практически не имеет отношения к Беларуси, так как газотранспортная система была выкуплена Газпромом еще в 2012 году. Польский участок "Ямал ― Европа" принадлежит совместному предприятию Газпрома и оператора газотранспортной системы Польши.

В случае введения санкций "Газпром" недополучит прибыль, поскольку его труба не будет работать ни на территории Беларуси, ни на территории Польши, которая вообще лишится транзитных платежей.

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Теги: Минск
 
 
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Санкции в отношении газопровода "Ямал-Европа" угрожает ввести Евросоюз, чтобы "наказать Беларусь".
 
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