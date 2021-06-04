Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн ― Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко потребовал контролировать ситуацию с работой на внешних рынках, об этом он заявил во время посещения в пятницу предприятия "Гранит" в Микашевичах (Брестская область).

Он отметил, что в ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал предприятию работать в первую очередь на отечественном рынке.

"Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке", - сказал Лукашенко.

Есть проблема

Заметно снизился экспорт на предприятии из-за закрытия границ после начала пандемии, заявил гендиректор "Гранита" Эдуард Гаврилкович. Сырье в основном поставлялось в Россию, однако после того как в соседней стране приняли меры нетарифного регулирования, появились сложности в поставках.

"Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема", - поручил президент.

Лукашенко констатировал, что в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж, но и само предприятие должно активнее заниматься этой проблемой.

Последует