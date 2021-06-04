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Александр Лукашенко на предприятии "Гранит": Надо шевелиться на внешних рынках
04.06.2021 12:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
По словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам за рубеж также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья.
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По словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к...
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