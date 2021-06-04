Источник материала: БT

По словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам за рубеж также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья.



Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться. Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема, - подчеркнул Президент.



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