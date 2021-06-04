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Итоги рейтинга web-студий: в Беларуси по-прежнему больше заказывают сайты с бюджетом до $3 500

04.06.2021 14:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Рейтинг Байнета» составил ТОП белорусских web-студий, а также подвел итоги конкурса сайтов по итогам деятельности за 2020 год. В исследовании приняли участие 13 компаний с суммарным оборотом более $3,7 млн.

Прошлый год принес новые вызовы как для бизнеса, так и для разработчиков. Однако несмотря на некоторые трудности, директора крупнейших web-студий в своих комментариях отметили, что в течение года наблюдался устойчивый тренд роста спроса на разработку. В сложившихся эпидемиологических условиях стремительно происходит цифровая трансформация всей бизнес-культуры в Беларуси. Особенно быстро растет спрос в сфере e-commerce.

В десятом юбилейном Рейтинге web-студий приняло участие 13 компаний. По традиции для разработчиков, которые имеют в портфолио значительную часть клиентов из определенной ниши, были составлены отраслевые рейтинги, отражающие специализацию участников в следующих областях: интернет-магазины/e-commerce; промышленность; финансы/банки; медицина; строительство; услуги для бизнеса; FMCG.

Итоги рейтинга являются независимой оценкой агентств по основным бизнес-показателям: масштаб агентства, опыт работы, количество, качество и результаты реализованных за год кампаний/проектов, отзывы клиентов.

Статистика по участникам Рейтинга web-студий 2021:

– Среднее количество штатных сотрудников в студиях – 21 человек.

– Средний возраст – 11 лет (самая молодая компания – 4 года, самая возрастная компания – 20 лет).

– 821 проект реализован за год участниками Рейтинга.

– Суммарный оборот всех участников за 2020 год более $3,7 млн.

– 73% проектов с бюджетом до $3 500 (В прошлом году этот показатель составлял 72%).

ИТОГИ РЕЙТИНГА WEB-РАЗРАБОТЧИКОВ БЕЛАРУСИ 2021 ГОДА

Место

Компания

Балл

1

Новый сайт

98,08

2

Медиа Лайн

66,57

3

Иквадарт

50,89

4

SLAM

42,27

5

Ariol

41,30

6

ArtisMedia

40,13

7

Egorov Agency

39,01

8

CLICKMEDIA

37,35

9

Webernetic Family

36,18

10

ITG-SOFT

33,01

10

Delium

32,60

11

Narisuemvse.by

30,41

12

WEBСФЕРА

25,75

Рейтинг web-студий Беларуси в этом году составлен в десятый раз. За все время проведения в нем приняло участие около 100 web-разработчиков Беларуси. У каждой компании своя мотивация участвовать в неаффилированном конкурсе – кто-то из web-разработчиков борется за лидерские места, кто-то благодаря независимой оценке анализирует свои достижения за год, сравнивает их с достижениями конкурентов, для кого-то участие в Рейтинге – это в первую очередь возможность заявить о себе на рынке и привлечь потенциальных клиентов.

Также «Рейтинг Байнета» подвел итоги конкурса сайтов и опубликовал рейтинг креативности белорусских web-студий.

В конкурсе участвовали проекты, запущенные в период с 1 января по 31 декабря 2020 года, всего - 45 сайтов в следующих номинациях: корпоративный сайт (18 проектов); интернет-магазин (11 проектов); промо-сайт (5 проектов); портал (2 проекта); лендинг (7 проектов); web-cервис (1 проект); мобильное приложение (1 приложение).

Рейтинг креативности составлялся по количеству призовых баллов, набранных за каждый проект участника. За 1-е место начислялось 4 балла, за 2-е — 3 балла, за 3-е — 2, за шорт-лист — 1 балл.

ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга креативности 2021 года

Место

Студия

1

Иквадарт

2

SLAM

3

Новый Сайт

4

Egorov Agency

5

Delium

6

Медиа Лайн

6

Студия ЯР

6

ITPROFIT

7

Ariol

 

 
 
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«Рейтинг Байнета» составил ТОП белорусских web-студий, а также подвел итоги конкурса сайтов по итогам деятельности за 2020 год. В исследовании приняли участие 13...
 
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