Итоги рейтинга web-студий: в Беларуси по-прежнему больше заказывают сайты с бюджетом до $3 500

«Рейтинг Байнета» составил ТОП белорусских web-студий, а также подвел итоги конкурса сайтов по итогам деятельности за 2020 год. В исследовании приняли участие 13 компаний с суммарным оборотом более $3,7 млн.

Прошлый год принес новые вызовы как для бизнеса, так и для разработчиков. Однако несмотря на некоторые трудности, директора крупнейших web-студий в своих комментариях отметили, что в течение года наблюдался устойчивый тренд роста спроса на разработку. В сложившихся эпидемиологических условиях стремительно происходит цифровая трансформация всей бизнес-культуры в Беларуси. Особенно быстро растет спрос в сфере e-commerce.

В десятом юбилейном Рейтинге web-студий приняло участие 13 компаний. По традиции для разработчиков, которые имеют в портфолио значительную часть клиентов из определенной ниши, были составлены отраслевые рейтинги, отражающие специализацию участников в следующих областях: интернет-магазины/e-commerce; промышленность; финансы/банки; медицина; строительство; услуги для бизнеса; FMCG.

Итоги рейтинга являются независимой оценкой агентств по основным бизнес-показателям: масштаб агентства, опыт работы, количество, качество и результаты реализованных за год кампаний/проектов, отзывы клиентов.

Статистика по участникам Рейтинга web-студий 2021:

– Среднее количество штатных сотрудников в студиях – 21 человек.

– Средний возраст – 11 лет (самая молодая компания – 4 года, самая возрастная компания – 20 лет).

– 821 проект реализован за год участниками Рейтинга.

– Суммарный оборот всех участников за 2020 год более $3,7 млн.

– 73% проектов с бюджетом до $3 500 (В прошлом году этот показатель составлял 72%).

ИТОГИ РЕЙТИНГА WEB-РАЗРАБОТЧИКОВ БЕЛАРУСИ 2021 ГОДА

Место Компания Балл 1 Новый сайт 98,08 2 Медиа Лайн 66,57 3 Иквадарт 50,89 4 SLAM 42,27 5 Ariol 41,30 6 ArtisMedia 40,13 7 Egorov Agency 39,01 8 CLICKMEDIA 37,35 9 Webernetic Family 36,18 10 ITG-SOFT 33,01 10 Delium 32,60 11 Narisuemvse.by 30,41 12 WEBСФЕРА 25,75

Рейтинг web-студий Беларуси в этом году составлен в десятый раз. За все время проведения в нем приняло участие около 100 web-разработчиков Беларуси. У каждой компании своя мотивация участвовать в неаффилированном конкурсе – кто-то из web-разработчиков борется за лидерские места, кто-то благодаря независимой оценке анализирует свои достижения за год, сравнивает их с достижениями конкурентов, для кого-то участие в Рейтинге – это в первую очередь возможность заявить о себе на рынке и привлечь потенциальных клиентов.

Также «Рейтинг Байнета» подвел итоги конкурса сайтов и опубликовал рейтинг креативности белорусских web-студий.

В конкурсе участвовали проекты, запущенные в период с 1 января по 31 декабря 2020 года, всего - 45 сайтов в следующих номинациях: корпоративный сайт (18 проектов); интернет-магазин (11 проектов); промо-сайт (5 проектов); портал (2 проекта); лендинг (7 проектов); web-cервис (1 проект); мобильное приложение (1 приложение).

Рейтинг креативности составлялся по количеству призовых баллов, набранных за каждый проект участника. За 1-е место начислялось 4 балла, за 2-е — 3 балла, за 3-е — 2, за шорт-лист — 1 балл.

ТОП web-разработчиков Беларуси по итогам Рейтинга креативности 2021 года