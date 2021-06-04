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А. Лукашенко посетил предприятие "Гранит" в Микашевичах

04.06.2021 14:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие юго-западного региона страны и ход строительства нового горного комбината в Микашевичах. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Брестской области. Александр Лукашенко проинспектировал работу предприятия "Гранит" (это крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня). Уже больше 40 лет горную породу добывают в промышленном карьере "Микашевичи". С 2012-го - на базе месторождения "Ситницкое" реализуют новый инвестпроект. Этой сырьевой базы хватит без малого на 60 лет работы предприятия. Пандемия отразилась на работе завода: закрытые границы аукнулись падением экспорта. Сложностей добавляет введение Россией квот на поставки белорусской продукции. Александр Лукашенко потребовал взять ситуацию на контроль, нарастив отгрузки за рубеж.

Президенту также показали новые технологии добычи гранитного щебня. В работе - отечественная беспилотная техника.

Президент ответил на вопросы коллектива предприятия "Гранит"

После Александр Лукашенко пообщался с работниками предприятия "Гранит". Подробности - в наших следующих выпусках.


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Развитие юго-западного региона страны и ход строительства нового горного комбината в Микашевичах. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Брестской области....
 
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