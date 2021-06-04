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Путин: мировая экономика возвращается к нормальной жизни

04.06.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня – Sputnik. В этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Несмотря на самый большой - по мнению экспертов - спад со времен Второй мировой войны, можно говорить о том, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни, сообщил российский лидер.

"Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет - Sputnik) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - отметил президент РФ.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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