Путин: мировая экономика возвращается к нормальной жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня – Sputnik. В этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума .

Несмотря на самый большой - по мнению экспертов - спад со времен Второй мировой войны, можно говорить о том, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни, сообщил российский лидер.

"Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет - Sputnik) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - отметил президент РФ.

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