Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" успешно завершена в пятницу, рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается", – сказал он.

По его словам, линейная работа целиком, в том числе морской участок, закончена. Также Путин добавил, что Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные "Северному потоку – 2".

После заявлений Путина по "Северному потоку – 2" на пленарном заседании ПМЭФ, акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) возобновили рост и обновили максимумы с 2008 года.

Германия продолжает переговоры с США по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Впрочем, деталях этих переговоров он пока не сообщил.

Строительство "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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