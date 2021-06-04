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Евро просел в цене, доллар США подрос на торгах в пятницу
04.06.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. Евро стал дешевле, доллар США и российский рубль подорожали на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро упал на 0,54%, доллар США подрос в стоимости на 0,06%, российский рубль прибавил в цене 0,06%.
По итогам торгов 4 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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В последний рабочий день недели российская валюта укрепилась в цене по отношению к белорусскому рублю.
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