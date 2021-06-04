Евро просел в цене, доллар США подрос на торгах в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Евро стал дешевле, доллар США и российский рубль подорожали на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро упал на 0,54%, доллар США подрос в стоимости на 0,06%, российский рубль прибавил в цене 0,06%.

По итогам торгов 4 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,08 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,54 рубля,

100 российских рублей – 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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