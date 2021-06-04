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Украинские трейдеры без проблем осуществляют платежи БНК
04.06.2021 16:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июня – Sputnik. Украинские трейдеры наладили расчеты с "Белорусской нефтяной компанией", которая поставляет нефтепродукты на экспорт.
"По словам трейдеров, беспроблемные платежи осуществляются через "Альфа-Банк", "Райффайзен Аваль" и ПУМБ (крупнейший украинский банк – Sputnik)", – пишет издание Enkorr.
Как работает украинский рынок?
"У нас счета в "Альфа-Банке" и мы не почувствовали никакого дискомфорта: расчеты идут в штатном режиме", – сообщил представитель компании-контрагента БНК.
По информации украинского издания, аналогичным образом дела обстоят и для трейдеров, которые являются клиентами банков ПУМБ и "Райффайзен Аваль".
Сейчас ситуация складывается таким образом, что большинство покупателей белорусского топлива уже открыли счета в одном из трех украинских банков, проводят оплату беспрепятственно.
Белорусские производители топлива занимают значительную часть украинского рынка бензина и дизеля. Республика в последние годы является ключевым поставщиком, потому что киевские власти отказались от закупок в России. Масштабная государственная программа строительства дорог также зависит от поставок битума, 70% которого поставляется из Беларуси.
За что ввели санкции?
В четверг 3 июня Соединенные Штаты
Впервые они были введены в отношении белорусского нефтехимического сектора в 2007 году, но по мере "потепления" отношений между Беларусью и США действие рестрикций ослабевало. В 2015 году на фоне значимой роли белорусской стороны в урегулировании ситуации на Донбассе их действие было заморожено.
Госдепартамент США и Министерство финансов объявили о возобновлении санкционного режима в апреле текущего года, на фоне политического кризиса, разразившегося в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.
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