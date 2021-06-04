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А.Лукашенко представили беспилотный БелАЗ
04.06.2021 16:49 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В ходе рабочей поездки в Брестскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми технологиями добычи гранитного щебня и работой отечественной беспилотной техники на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит" в Лунинецком районе, сообщает корреспондент
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В ходе рабочей поездки в Брестскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с новыми технологиями добычи гранитного щебня и работой...
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