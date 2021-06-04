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Итальянская плитка против советского ремонта: сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Борисове
04.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На канале Realt.by новая рубрика "Кости в гости". Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто - в квартиру "более дешевого ценового сегмента", мы будем с помощью игральных костей. Сегодня мы приехали в красивый и уютный город Борисов, бросили кубики, нашли апартаменты и отправились на их осмотр.
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Итальянская плитка против советского ремонта: сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Борисове
На канале Realt.by новая рубрика "Кости в гости". Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто - в квартиру...
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