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Итальянская плитка против советского ремонта: сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Борисове

04.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На канале Realt.by новая рубрика "Кости в гости". Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто - в квартиру "более дешевого ценового сегмента", мы будем с помощью игральных костей. Сегодня мы приехали в красивый и уютный город Борисов, бросили кубики, нашли апартаменты и отправились на их осмотр.

Итальянская плитка против советского ремонта: сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Борисове

 
 
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На канале Realt.by новая рубрика "Кости в гости". Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто - в квартиру...
 
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