Итальянская плитка против советского ремонта: сравнили самую дорогую и самую дешевую квартиры в Борисове

Источник материала: realt.by

На канале Realt.by новая рубрика "Кости в гости". Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто - в квартиру "более дешевого ценового сегмента", мы будем с помощью игральных костей. Сегодня мы приехали в красивый и уютный город Борисов, бросили кубики, нашли апартаменты и отправились на их осмотр.