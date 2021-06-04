От $1083 за участок в Путчинском сельсовете до $17.308 - в Дзержинске. Результаты аукциона

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Участникам было предложено 26 лотов. Торги прошли по 7 из них. На 10 лотов было подано по одной заявке, на 9 – заявлений не поступило.
Фото использовано в качестве иллюстрации.
Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (5), Демидовичский (4), Дзержинский (3), Путчинский (8), Станьковский сельсовет (5) и г. Дзержинск (1).
В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. Лишь на один – участок в д. Кулики - было подано одно заявление. Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
В Демидовичском сельсовете из 4 предложенных лотов торги прошли только по одному – участку в д. Буда. На него претендовали 7 человек. Участок насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. При начальной цене 6546 рублей лот ушел с молотка за 40.036 рублей, или 15.778 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов. На остальные лоты было подано по одной заявке.
В Дзержинском сельсовете из 3 предложенных лотов заявление было подано лишь на один. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
В Путчинском сельсовете торги прошли по 4 из 8 предложенных участков. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на земельный надел в д. Заречное. Однако один участник не прошел регистрацию. Площадь участка составляет 15 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 37.975 рублей, или 14.966 долларов США.
В Станьковском сельсовете торги прошли по одному участку. Он расположен в д. Ружамполь на ул. Центральной, 9А. На лот претендовали 3 человека. Участок насчитывает 14 соток. Из коммуникаций были заявлены электричество и газ. При начальной цене 8000 рублей лот продан с молотка за 14.148 рублей, или 5575 долларов США.
По самой высокой начальной цене на аукцион был выставлен участок в Дзержинске на ул. Солнечной, 57. Площадь земельного надела составляет 12 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот оценен в 20.488 рублей, продан с молотка за 43.919 рублей, или 17.308 долларов США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Сумма задатка, бел. руб.
1
Боровской с/с, д. Вишневка
14,74
-
электричество
5 000
-
-
2
Боровской с/с, д. Кулики
15,0
1
электричество
10 000
10 500
4 138
3
Боровской с/с, д. Новая Рудица
11,14
-
электричество
5 500
-
-
4
Боровской с/с, д. Старая Рудица
10,0
-
электричество, газ
15 000
-
-
5
Боровской с/с, д. Телешевичи
12,08
-
электричество
5 500
-
-
6
Демидовичский с/с, д. Батурово
13,79
1
электричество, газ
4 426
4 647
1 831
7
Демидовичский с/с, д. Буда
14,98
7
электричество, газ, водопровод
6 546
40 036
15 778
8
Демидовичский с/с, д. Поусье
12,95
1
электричество
3 664
3 847
1 516
9
Демидовичский с/с, д. Поусье, ул. Центральная, 8
15,0
1
электричество
4 245
4 457
1 756
10
г. Дзержинск, ул. Солнечная, 57
12,21
5
электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0133 га)
20 488
43 919
17 308
11
Дзержинский с/с, д. Бобровка
14,91
1
электричество
6 700
7 035
2 772
12
Дзержинский с/с, д. Цветково
15,0
-
электричество, газ
15 000
-
-
13
Дзержинский с/с, д. Юпитер
11,32
-
электричество
10 000
-
-
14
Путчинский с/с, аг. Волма
17,73
1
электричество, газ, водопровод
7 214
7 574
2 985
15
Путчинский с/с, аг. Волма
13,68
5
электричество, газ, водопровод
6 000
17 119
6 746
16
Путчинский с/с, д. Заречное
15,0
6
электричество, газ, водопровод
10 000
37 975
14 966
17
Путчинский с/с, д. Леонцы
15,0
2
электричество
2 500
2 750
1 083
18
Путчинский с/с, д. Меньки
15,0
1
электричество, водопровод
2 700
2 835
1 117
19
Путчинский с/с, д. Наследники, ул. Школьная
11,9
5
электричество, газ, водопровод
6 000
14 148
5 575
20
Путчинский с/с, д. Падеричи
17,44
1
электричество, водопровод
3 000
3 150
1 241
21
Путчинский с/с, д. Химороды
10,83
-
электричество, водопровод
2 500
-
-
22
Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А