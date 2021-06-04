От $1083 за участок в Путчинском сельсовете до $17.308 - в Дзержинске. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Участникам было предложено 26 лотов. Торги прошли по 7 из них. На 10 лотов было подано по одной заявке, на 9 – заявлений не поступило.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (5), Демидовичский (4), Дзержинский (3), Путчинский (8), Станьковский сельсовет (5) и г. Дзержинск (1).

В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. Лишь на один – участок в д. Кулики - было подано одно заявление. Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

В Демидовичском сельсовете из 4 предложенных лотов торги прошли только по одному – участку в д. Буда. На него претендовали 7 человек. Участок насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. При начальной цене 6546 рублей лот ушел с молотка за 40.036 рублей, или 15.778 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов. На остальные лоты было подано по одной заявке.

В Дзержинском сельсовете из 3 предложенных лотов заявление было подано лишь на один. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

В Путчинском сельсовете торги прошли по 4 из 8 предложенных участков. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на земельный надел в д. Заречное. Однако один участник не прошел регистрацию. Площадь участка составляет 15 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 37.975 рублей, или 14.966 долларов США.

В Станьковском сельсовете торги прошли по одному участку. Он расположен в д. Ружамполь на ул. Центральной, 9А. На лот претендовали 3 человека. Участок насчитывает 14 соток. Из коммуникаций были заявлены электричество и газ. При начальной цене 8000 рублей лот продан с молотка за 14.148 рублей, или 5575 долларов США.

По самой высокой начальной цене на аукцион был выставлен участок в Дзержинске на ул. Солнечной, 57. Площадь земельного надела составляет 12 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот оценен в 20.488 рублей, продан с молотка за 43.919 рублей, или 17.308 долларов США.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.