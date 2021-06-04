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От $1083 за участок в Путчинском сельсовете до $17.308 - в Дзержинске. Результаты аукциона

04.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Участникам было предложено 26 лотов. Торги прошли по 7 из них. На 10 лотов было подано по одной заявке, на 9 – заявлений не поступило.

От 83 за участок в Путчинском сельсовете до .308 - в Дзержинске. Результаты аукциона
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (5), Демидовичский (4), Дзержинский (3), Путчинский (8), Станьковский сельсовет (5) и г. Дзержинск (1).

В Боровском сельсовете торгов не было ни по одному лоту. Лишь на один – участок в д. Кулики - было подано одно заявление. Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

В Демидовичском сельсовете из 4 предложенных лотов торги прошли только по одному – участку в д. Буда. На него претендовали 7 человек. Участок насчитывает 15 соток и оснащен всеми коммуникациями. При начальной цене 6546 рублей лот ушел с молотка за 40.036 рублей, или 15.778 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов. На остальные лоты было подано по одной заявке.

В Дзержинском сельсовете из 3 предложенных лотов заявление было подано лишь на один. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

В Путчинском сельсовете торги прошли по 4 из 8 предложенных участков. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на земельный надел в д. Заречное. Однако один участник не прошел регистрацию. Площадь участка составляет 15 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 37.975 рублей, или 14.966 долларов США.

В Станьковском сельсовете торги прошли по одному участку. Он расположен в д. Ружамполь на ул. Центральной, 9А. На лот претендовали 3 человека. Участок насчитывает 14 соток. Из коммуникаций были заявлены электричество и газ. При начальной цене 8000 рублей лот продан с молотка за 14.148 рублей, или 5575 долларов США.

По самой высокой начальной цене на аукцион был выставлен участок в Дзержинске на ул. Солнечной, 57. Площадь земельного надела составляет 12 соток, он оснащен всеми коммуникациями. Лот оценен в 20.488 рублей, продан с молотка за 43.919 рублей, или 17.308 долларов США.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Сумма задатка, бел. руб.

1

Боровской с/с, д. Вишневка

14,74

-

электричество

5 000

-

-

2

Боровской с/с, д. Кулики

15,0

1

электричество

10 000

10 500

4 138

3

Боровской с/с, д. Новая Рудица

11,14

-

электричество

5 500

-

-

4

Боровской с/с, д. Старая Рудица

10,0

-

электричество, газ

15 000

-

-

5

Боровской с/с, д. Телешевичи

12,08

-

электричество

5 500

-

-

6

Демидовичский с/с, д. Батурово

13,79

1

электричество, газ

4 426

4 647

1 831

7

Демидовичский с/с, д. Буда

14,98

7

электричество, газ, водопровод

6 546

40 036

15 778

8

Демидовичский с/с, д. Поусье

12,95

1

электричество

3 664

3 847

1 516

9

Демидовичский с/с, д. Поусье, ул. Центральная, 8

15,0

1

электричество

4 245

4 457

1 756

10

г. Дзержинск, ул. Солнечная, 57

12,21

5

электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0133 га)

20 488

43 919

17 308

11

Дзержинский с/с, д. Бобровка

14,91

1

электричество

6 700

7 035

2 772

12

Дзержинский с/с, д. Цветково

15,0

-

электричество, газ

15 000

-

-

13

Дзержинский с/с, д. Юпитер

11,32

-

электричество

10 000

-

-

14

Путчинский с/с, аг. Волма

17,73

1

электричество, газ, водопровод

7 214

7 574

2 985

15

Путчинский с/с, аг. Волма

13,68

5

электричество, газ, водопровод

6 000

17 119

6 746

16

Путчинский с/с, д. Заречное

15,0

6

электричество, газ, водопровод

10 000

37 975

14 966

17

Путчинский с/с, д. Леонцы

15,0 

2

электричество

2 500

2 750

1 083

18

Путчинский с/с, д. Меньки

15,0

1

электричество, водопровод

2 700

2 835

1 117

19

Путчинский с/с, д. Наследники, ул. Школьная

11,9

5

электричество, газ, водопровод

6 000

14 148

5 575

20

Путчинский с/с, д. Падеричи

17,44

1

электричество, водопровод

3 000

3 150

1 241

21

Путчинский с/с, д. Химороды

10,83

-

электричество, водопровод

2 500

-

-

22

Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А

13,55

  
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Участникам было предложено 26 лотов. Торги прошли...
 
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