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Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам летать над странами ЕС

04.06.2021 17:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн - Sputnik. Европейский союз запретил всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран сообщества, об этом говорится в заявлении совета ЕС, которое было опубликовано в пятницу.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - гласит текст документа.

Уточняется, что решением предусмотрен запрет на взлет и посадку на территориях стран Евросоюза, а также пролет самолетов всех белорусских авиаперевозчиков.

Ранее главы стран ЕС на саммите 24 мая по итогам обсуждения ситуации в Беларуси приняли решение запретить полеты самолетов белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза и рекомендовали европейским авиаперевозчикам исключить полеты над Беларусью. Евросовет призвал в связи с инцидентом с лайнером Ryanair как можно скорее принять новые санкции по Беларуси.

Посадка самолета Ryanair в Минске

Ограничения для полетов европейских авиакомпаний над Беларусью были введены после того, как 23 мая самолет лоукост-компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после переданного сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. В этот день были задержаны находившиеся на борту бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его подруга, гражданка России, София Сапега.

В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.

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Теги: Минск
 
 
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Документом запрещена и посадка белорусских самолетов в аэропортах государств, входящих в Евросоюз.
 
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