Безопасность АЭС подтверждена

Источник материала: БT

Процесс лицензирования эксплуатации первого энергоблока Белорусской АЭС был выполнен в соответствии с требованиями законодательства Беларуси, которые базируются на стандартах безопасности МАГАТЭ. Об этом заявили в Госатомнадзоре, комментируя заявление члена Европейской комиссии по энергетике. Что касается стресс-тестов, они не являются частью процесса лицензирования и по сути добровольны. Однако все равно проведены в полном объеме.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты по методологии ЕС несколько лет назад. В феврале европейская экспертная миссия проверила часть результатов - никаких вопросов не возникло.