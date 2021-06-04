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Беларуси и РФ осталось согласовать одну интеграционную карту. Какую, не сообщается
05.06.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Одна дорожная карта по экономической интеграции ожидает согласования, все остальные согласованы.
Об этом посол России в Беларуси Евгений Лукьянов заявил во время посещения с рабочим визитом Брестскую область, передает
«Почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, осталась только одна. Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей», - сказал Лукьянов.
Он уверен, что наступила ответственная пора строительства Союзного государства, и он сам готов поддержать совместные проекты в регионах, в том числе и в вопросах кредитования.
Что касается дорожных карт по интеграции, то ранее сообщалось, что согласования ждут два документа - о поставках газа и о налогах.
История вопроса
В мае премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Работа над дорожными картами идет уже несколько лет. Еще в 2019 году их намеревались
В том же году премьер-министр Беларуси Сергей Румас (на то время)
До недавнего времени говорили о 26 согласованных и двух непринятых. А в марте 2020 года глава МИД Владимир Макей
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Одна дорожная карта по экономической интеграции ожидает согласования, все остальные согласованы.
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