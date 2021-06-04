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Беларуси и РФ осталось согласовать одну интеграционную карту. Какую, не сообщается

05.06.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одна дорожная карта по экономической интеграции ожидает согласования, все остальные согласованы.

Об этом посол России в Беларуси Евгений Лукьянов заявил во время посещения с рабочим визитом Брестскую область, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства. О какой карте идет речь, он не сообщил.

«Почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, осталась только одна. Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей», - сказал Лукьянов. 

Он уверен, что наступила ответственная пора строительства Союзного государства, и он сам готов поддержать совместные проекты в регионах, в том числе и в вопросах кредитования.

Что касается дорожных карт по интеграции, то ранее сообщалось, что согласования ждут два документа - о поставках газа и о налогах.

История вопроса

В мае премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял, что официальный Минск не хочет откладывать в долгий ящик вопрос по согласованию двух оставшихся интеграционных карт Беларуси и России, но когда будут приняты решения – пока неизвестно.

Работа над дорожными картами идет уже несколько лет. Еще в 2019 году их намеревались согласовать и подписать к ноябрю. При этом количество несогласованных карт до сих пор было неизвестно.

В том же году премьер-министр Беларуси Сергей Румас (на то время) говорил, что готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы должны были обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров. Александр Лукашенко и Владимир Путин в 2019-м также готовились подписать 31 дорожную карту. 

До недавнего времени говорили о 26 согласованных и двух непринятых. А в марте 2020 года глава МИД Владимир Макей заявлял, что работать над ними нет смысла, пока не решены вопросы с нефтью.

Как сообщало издание РБК, дополнительная, 31-я дорожная карта предполагала создание наднациональных органов, а значит - фактическую утрату суверенитета Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна дорожная карта по экономической интеграции ожидает согласования, все остальные согласованы.
 
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