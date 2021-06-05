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Защита собственного рынка и новые направления для экспорта. Накануне Александр Лукашенко проинспектировал работу предприятия "Гранит". Это крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня. Уже больше 40 лет горную породу добывают в промышленном карьере "Микашевичи". Прошлый год был непростой для всех. Работу "Гранита" сейчас осложняют и принятые в России меры нетарифного регулирования. Они ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Александр Лукашенко потребовал взять на контроль работу на внешних рынках, нарастив отгрузки за рубеж.



Во время общения с работниками предприятия Президент подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал "Граниту" работать и на внутреннем рынке.







Встреча Президента с коллективом предприятия "Гранит"

Работников предприятия также интересовала реконструкция дороги, которая связывает Кобрин с Гомелем . Этот участок трассы оставляет желать лучшего. Александр Лукашенко заверил, что проблема будет решена. Модернизацию ускорят. И еще одно поручение Президента в ответ на просьбы работников - разобраться с проблемами лицензирования на ряд медуслуг в санатории "Свитанок" возле Микашевичей. "На все про все неделя!", - отметил глава государства.Президенту также показали новые технологии добычи гранитного щебня с помощью отечественной беспилотной техники. Связь 5G обеспечивает бесперебойную передачу данных и не требует присутствия водителя в кабине "БелАЗов". Глава государства оценил передовые технологии на смотровой площадке. Сегодня они тоже становятся объектом интереса со стороны зарубежных производителей.