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Александр Лукашенко посетил предприятие "Гранит"

05.06.2021 12:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Защита собственного рынка и новые направления для экспорта. Накануне Александр Лукашенко проинспектировал работу предприятия "Гранит". Это крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня. Уже больше 40 лет горную породу добывают в промышленном карьере "Микашевичи". Прошлый год был непростой для всех. Работу "Гранита" сейчас осложняют и принятые в России меры нетарифного регулирования. Они ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Александр Лукашенко потребовал взять на контроль работу на внешних рынках, нарастив отгрузки за рубеж.

Во время общения с работниками предприятия Президент подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал "Граниту" работать и на внутреннем рынке.


Встреча Президента с коллективом предприятия "Гранит" 


Работников предприятия также интересовала реконструкция дороги, которая связывает Кобрин с Гомелем. Этот участок трассы оставляет желать лучшего. Александр Лукашенко заверил, что проблема будет решена. Модернизацию ускорят. И еще одно поручение Президента в ответ на просьбы работников - разобраться с проблемами лицензирования на ряд медуслуг в санатории "Свитанок" возле Микашевичей. "На все про все неделя!", - отметил глава государства.

Связь 5G обеспечивает бесперебойную передачу данных и не требует присутствия водителя в кабине "БелАЗов"


Президенту также показали новые технологии добычи гранитного щебня с помощью отечественной беспилотной техники. Связь 5G обеспечивает бесперебойную передачу данных и не требует присутствия водителя в кабине "БелАЗов". Глава государства оценил передовые технологии на смотровой площадке. Сегодня они тоже становятся объектом интереса со стороны зарубежных производителей.

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Теги: Гомель
 
 
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Защита собственного рынка и новые направления для экспорта. Накануне Александр Лукашенко проинспектировал работу предприятия "Гранит". Это крупнейший не только в...
 
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